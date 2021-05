Solutions de cybersécurité ViPNet de Infotecs au GISEC

BERLIN, 20 mai 2021 /PRNewswire/ -- Infotecs, un important fournisseur international de plateformes de cybersécurité et de renseignement sur les menaces, présentera ses solutions de sécurité informatique ViPNet au GISEC du 31 mai au 2 juin 2021 à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Le nombre de cyberattaques a connu une forte augmentation depuis 2020. Les cybercriminels profitent de l'incertitude d'une pandémie mondiale et du travail à distance. C'est pourquoi la protection de la transmission de données sensibles via les appareils mobiles ainsi que tous les appareils compatibles IP est aujourd'hui essentielle. Le risque pour les entreprises est trop élevé en ce qui concerne l'interception ou même la manipulation des données de toute forme (messages vocaux ou textes, données vidéo IP, documents critiques échangés, etc.) par les cybercriminels.

Lors du GISEC à Dubaï fin mai, Infotecs présentera une solution de sécurité mobile ViPNet. Cette entreprise fournit des outils de communication d'entreprise sécurisés de pointe sur le marché avec le plus fort cryptage disponible combiné avec un maximum de commodité, de fonctionnalité et de convivialité. ViPNet fournit une communication rapide, facile à utiliser, fiable et sécurisée par e-mail, chat, vidéo et appels vocaux (VOIP). Nos solutions basées sur des logiciels purs offrent une sécurité supérieure par la conception basée sur des approches de chiffrement de clé symétrique et de point à point. La solution « Always On » offre une connectivité sécurisée rapide et fiable, même sur des réseaux mobiles ou à faible bande passante.

« La pandémie a accéléré l'essor de l'économie numérique et forcé les gouvernements du monde entier à repenser le fonctionnement de diverses industries. L'espace de travail à domicile est devenu la nouvelle norme », a expliqué Josef Waclaw, PDG d'Infotecs GmbH. « Avec nos solutions innovantes telles que ViPNet Threat Detection & Response ou ViPNet Mobile Security, nous pouvons aider de nombreux acteurs commerciaux à construire un écosystème robuste et cyber-résistant ».

Le Gulf Information Security Expo and Conference (GISEC), le plus grand forum sur la cybersécurité de la région du Golfe, se tient chaque année au Dubai World Trade Centre depuis 2013. GISEC offre aux professionnels de la sécurité Web du monde entier la possibilité de trouver des solutions innovantes, de partager leurs connaissances avec des experts de l'industrie et de se doter des bons outils pour protéger leurs entreprises contre les cyberattaques toujours croissantes.

L'équipe Infotecs a hâte d'accueillir partenaires, clients et passionnés de sécurité au stand SS3-B10-7. Vous pouvez obtenir un laissez-passer gratuit ici .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1123427/Infotecs_Logo.jpg

