Solvias bouwt testcentrum voor biologics en cel- en gentherapie in Research Triangle Park

Wereldwijde leverancier blijft mogelijkheden voor analytische onderzoeksdiensten opvoeren voor life science-bedrijven die geavanceerde behandelingen voor kanker en zeldzame ziekten ontwikkelen

KAISERAUGST, Zwitserland, 6 mei 2024 /PRNewswire/ -- Solvias kondigde vandaag aan dat het zijn wereldwijde netwerk van laboratoriumtestcentra versterkt met een nieuwe biotechlocatie in Research Triangle Park, N.C. Door deze recente investering wil het bedrijf meer analytisch onderzoek verrichten en life science-organisaties diensten leveren met het groeiende aantal cel- en gentherapieën (CGT's) en biologische geneesmiddelen die in gebruik en in ontwikkeling zijn.

Solvias New Cell and Gene Therapy Center of Excellence in Research Triangle Park, NC Archie Cullen on Solvias new Cell and Gene Therapy Center of Excellence in RTP

De 4600 vierkante meter grote faciliteit zal naar verwachting in 2025 klaar zijn en meer dan 170 banen opleveren in de regio Raleigh-Durham. Het centrum zal fungeren als Noord-Amerikaanse hub van Solvias om analyses voor grote moleculen uit te voeren. Het zal kritieke celgebaseerde potency assays, geavanceerde Next-Gen Sequencing (NGS) mogelijkheden en gerelateerde testdiensten aanbieden met behulp van meerdere biologische modaliteiten. Vanaf het begin zal het nieuwe testcentrum de karakterisering en testvrijgave van CGT en andere geavanceerde therapieën ondersteunen, onder meer adeno associated virus (AAV) gentherapieën, mRNA-therapieën en geneesmiddelconjugaten met antilichamen.

Archie Cullen, CEO van Solvias, merkt op dat de wereldwijde markt voor CGT en geavanceerde biologische geneesmiddelen de komende tien jaar naar verwachting een jaarlijkse groei zal doormaken die in de dubbele cijfers loopt: "Ons nieuwe centrum is een sterke aanvulling op onze Europese biologics en CGT-vestigingen, en vergroot onze testmogelijkheden van wereldklasse in de VS. Ons team is verheugd om ons nieuwste center of excellence naar Research Triangle Park te brengen, een toonaangevend onderzoeks- en ontwikkelingscentrum en een groeipool voor de biowetenschappelijke industrie. We zullen blijven investeren om onze mogelijkheden te verbeteren en onze klanten te helpen bij hun kritieke werk voor het ontwikkelen en onderhouden van levensveranderende therapieën."

Met de nieuwe faciliteit breidt Solvias zijn wereldwijde voetafdruk uit tot zes expertisecentra. Het is de tweede vestiging van het bedrijf in de VS, waar het life science-organisaties ondersteunt met analytisch onderzoek. Het nieuwe centrum zal beschikken over ultramoderne analytische instrumentatie, laboratoriumautomatiseringstechnologie en geïntegreerde digitale beheersystemen.

Over Solvias

Solvias is een wereldwijde leverancier van chemie-, productie- en controle (CMC)-analysediensten aan de life science industrie. Het team van wetenschappers combineert jarenlange ervaring met inzicht in regelgeving voor kleine moleculen, biologics en cel- en gentherapieën. Het uitgebreide dienstenpakket van het bedrijf varieert van grondstoffen en farmaceutische producten tot definitieve releasetestoplossingen, naast de ontwikkeling en productie van API's voor kleine moleculen. Het hoofdkantoor is gevestigd in de buurt van Bazel, Zwitserland, Solvias werkt met vijf wereldwijde expertisecentra volgens de hoogste normen en in overeenstemming met ISO, GMP, GLP en FDA- regelgeving. Ga voor meer informatie naar solvias.com.

