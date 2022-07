Solvias neemt Cergentis over om de capaciteiten op het gebied van biologica en cel- en gentherapie te versterken

Met de toevoeging van Cergentis ondersteunt Solvias het groeiende aantal wereldwijde farmaceutische, biotech- en contractontwikkelings- en productieorganisaties die genetisch gemanipuleerde therapieën ontwikkelen met een uitgebreid platform van testdiensten, dat wordt geaccentueerd door:

een zeer wetenschappelijk team met geavanceerde diploma's en een grote deskundigheid op het gebied van opkomende genoomtechnieken en evoluerende regelgevingsvereisten;

eigen genoomanalysetechnologie die in één experiment uitgebreide gegevens oplevert voor een doeltreffende besluitvorming en opzet van O&O-programma's;

een wereldwijd netwerk dat klanten op drie continenten bedient;

ondersteuning op maat voor verschillende gentechnologietoepassingen, waaronder cel- en gentherapie, ontwikkeling van cellijnen en genetisch gemanipuleerde modellen;

gespecialiseerde kennis van de genomische sequentie van de vroegstadiumcellijnen om een van de eerste stappen in het O&O-proces te ondersteunen;

geavanceerde ondersteuning met overkoepelende logistieke diensten, digitale projectbeheer- en rapportagecapaciteiten om een snelle doorlooptijd mogelijk te maken.

Archie Cullen, CEO van Solvias, zegt:

"We richten ons voortdurend op het waarborgen van de veiligheid van nieuwe therapieën in de ontwikkeling. Cergentis is een cruciale overname die onze oplossingen om complexe en opkomende therapieën te ondersteunen uitbreidt. We zullen strategische overnames blijven uitvoeren om gespecialiseerde capaciteiten toe te voegen aan ons aanbod en om ons doel om toonaangevend in onze sector te zijn, te bereiken."

Joris Schuurmans, CEO van Cergentis, voegt hieraan toe:

"We zijn verheugd om deel uit te maken van een wereldwijde leider die een aanvulling is op onze wetenschappelijke expertise, innovatie en klantenservice. Solvias en Cergentis zetten zich beide in om onze klanten de meest hoogwaardige oplossingen en ondersteuning te bieden om hun producten veilig in de handen te krijgen van de patiënten die ze nodig hebben."

Met onmiddellijke ingang zal dhr. Schuurmans deel uitmaken van het leidinggevende team van Solvias en de leiding houden over de activiteiten van Cergentis.

Cergentis is de tweede overname van Solvias sinds de samenwerking met de beleggers in de gezondheidszorg Water Street Healthcare Partners en JLL Partners in 2020. Het bedrijf heeft leiders binnen de sector aangenomen om deel uit te maken van de Raad van bestuur en is begonnen met een programma om het informatietechnologieplatform en de -infrastructuur te verbeteren en uit te breiden om de plannen voor wereldwijde uitbreiding te ondersteunen.

De financiële voorwaarden van de overname worden niet bekendgemaakt. Achelous Partners heeft Cergentis tijdens de transactie bijgestaan.

Over Cergentis

Cergentis is een vertrouwd op genomica gericht biotechnologisch bedrijf dat diensten en interne oplossingen levert op basis van zijn eigen genomische analyseplatform aan alle toonaangevende biofarmaceutische bedrijven en gerenommeerde onderzoeksinstituten. Met veel gepubliceerde en erkende genetische analyses ondersteunt Cergentis een wereldwijd klantenbestand in de karakterisering en QC van genetisch gemanipuleerde modellen, de ontwikkeling van de biofarmaceutische cellijn en de producten van de cel- en gentherapie. Door te helpen om de risico's van de O&O-programma's te verminderen, de ontwikkelingstijd te minimaliseren, objectieve genomische gegevens te leveren voor de regelgevende instanties en de veiligheid van de patiënten te ondersteunen, is Cergentis gericht op het ondersteunen van wereldwijde programma's voor de ontwikkeling van de biofarmaceutische geneeskunde. Ga voor meer informatie naar: cergentis.com.

Over Solvias AG

Solvias is wereldwijd marktleider op het gebied van contractonderzoek, ontwikkeling en productie voor de farmaceutische, biotechnologische, materiaalwetenschaps- en cosmetische industrie. Gebaseerd op 20 jaar wetenschappelijke excellentie, biedt de onderneming flexibele en schaalbare analytische en productieoplossingen, waarmee de integriteit van farmaceutische en medische producten gedurende hun levenscyclus worden gewaarborgd. Het hoofdkantoor is gevestigd in Kaiseraugst, in de buurt van Bazel, Zwitserland. Solvias' laboratoria werken volgens de hoogste normen en in overeenstemming met ISO-, GMP-, GLP- en FDA-voorschriften. Ga voor meer informatie naar: solvias.com.

