Solway Investment Group annonce ses résultats financiers pour l'exercice 2020

– En 2020, Solway Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 624,2 millions de dollars, soit un résultat égal à celui de l'an dernier.

– Le Groupe a généré un BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) de 167 millions de dollars, avec une marge du BAIIA de 26,7 %.

– Les coûts de production ont baissé de 6,3 % par rapport à l'an dernier pour s'établir à 438,9 millions de dollars.

– Solway a un solde de trésorerie supérieur au niveau de dette financière et a donc affiché un ratio d'endettement net au BAIIA inférieur à zéro pour la fin de 2020.

ZUG, Suisse, 6 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Malgré les difficultés de l'année pandémique, les activités de Solway sont restées stables et sécuritaires. Solway Group (« Le Groupe ») a réussi à prévenir toute fermeture d'entreprises et a ainsi évité les impacts sociaux et économiques négatifs dans ses régions d'opérations. Le Groupe a maintenu un niveau d'activité continu et certaines de ses entreprises ont même surpassé les résultats de production prévus. Le Groupe a réagi à la pandémie en s'appuyant sur deux grandes priorités : protéger la santé et la sécurité des employés et des collectivités locales, et poser les bases du développement durable et d'une reprise économique à long terme. Pour ce faire, le Groupe a fourni des ressources vitales, aidé les collectivités à renforcer leur résilience et en mettant en place des pratiques de sécurité sanitaire et épidémiologique dans l'ensemble de ses opérations.

La vision stratégique de Solway crée des rendements économiques circulaires et privilégie la croissance à long terme aux profits à court terme. Nous nous engageons à atténuer l'impact environnemental local de nos activités de production et à intégrer des évaluations de l'impact environnemental lors de la planification des projets d'investissement. Nous mettons l'accent sur l'utilisation efficace des ressources naturelles, des matières premières et des ressources énergétiques présentes sur place. Au cours de 2020, le Groupe a franchi plusieurs étapes importantes pour faire appliquer ces approches de façon cohérente dans l'ensemble de ses opérations.

En 2020, Solway a œuvré activement pour résoudre le problème de la réduction de l'empreinte carbone, comme en témoignent le choix de nouveaux projets et l'optimisation des projets existants. Depuis plusieurs années, l'un des principaux actifs du Groupe, l'usine de ferronickel Pobuzhsky (PFP), met en œuvre un projet de réhabilitation des usines de traitement du gaz, avec pour objectif de réduire les émissions de 99,9 %. Le projet a atteint un stade avancé en 2020. Le Groupe est en train de faire passer ses activités de production guatémaltèques aux énergies renouvelables. Récemment, le Groupe a vendu le projet Maba en Indonésie, qui nécessitait la construction d'une vaste infrastructure, y compris une centrale au charbon dédiée. Le Groupe a vendu ce projet afin de se concentrer sur le développement d'un groupe d'actifs miniers de taille moyenne basé sur l'île Sulawesi, où un réseau électrique a depuis été construit. Le Groupe a entamé un processus de négociation avec l'opérateur local en vue de conclure un contrat de fourniture d'énergie renouvelable pour ses projets.

Au-delà du secteur métallurgique, le Groupe a commencé en 2020 à suivre de près le secteur florissant des matières pour batteries rechargeables : le sulfate de nickel, le lithium et le graphite. À la fin de 2020, Solway a effectué ses premiers investissements dans des projets canadiens de production de lithium et de graphite. Le Groupe explore maintenant d'autres possibilités d'investissements, notamment dans le domaine de la production de sulfate de nickel pour appuyer son projet en Indonésie. Ces nouveaux projets apportent un soutien supplémentaire à Solway dans sa transition vers un modèle économique plus circulaire, un changement qui s'est notamment traduit par le développement d'opérations durables, sobres en carbone, économes en ressources et concurrentielles.

Le Groupe entrevoit également un grand potentiel dans le réaménagement de dépôts désaffectés de déchets liés au développement technologique. Ces opérations lui permettent de récupérer des ressources précieuses et de les remettre à neuf avec une grande efficacité. En 2020, Solway a lancé son premier projet de retraitement des déchets, la Zheltuginskaya Mining Company, après avoir obtenu une licence pour exercer des activités de lixiviation de l'or à faible coût. Le projet aura notamment comme objectif d'extraire l'or des stocks de roche stérile historiques générés par les opérations minières à ciel ouvert de Kluchevskoe, dans la région de Zabaikalsky, en Sibérie, en Russie. Solway estime que le retraitement de la roche stérile pourrait apporter des solutions aux problèmes environnementaux et sociaux présents dans cette zone minière historique. D'autres avantages potentiels du projet sont la restauration environnementale des zones minières épuisées et la création de nouvelles occasions d'emploi pour les collectivités voisines. Les audiences publiques tenues l'an dernier ont montré que les projets bénéficient du soutien unanime des intervenants locaux.

Un autre exemple de l'engagement du Groupe à utiliser les ressources naturelles de manière judicieuse et efficace, tout en optimisant les investissements à long terme, est le développement du projet Borov Dol en Macédoine du Nord. Ce projet prolongera la durée de vie de l'usine de flottation Bucim de Solway en lui fournissant du minerai de cuivre qu'elle pourra utiliser une fois que les réserves de minerai de la mine de Bucim seront épuisées. En 2020, le Groupe a reçu un large soutien de la part de la communauté, a obtenu un permis environnemental officiel pour le développement de la mine de Borov Dol et a mené à bien ses plans en vue du lancement prochain du projet. En outre, le Groupe a achevé la construction des principales installations de production et accompli 95 % des travaux liés à la construction des infrastructures et des bâtiments auxiliaires. Le site Bucim de Solway a également, en 2020, modernisé et reconstruit le système de retour et de recyclage de l'eau de process. Ces mesures favorisent la protection des eaux souterraines, la préservation du sol et la conservation de l'environnement. En parallèle, le Groupe élabore un projet de réhabilitation des mines à ciel ouvert de Bucim. Compte tenu des recherches en cours, le projet sera mis en œuvre au cours de la prochaine année.

« L'exploitation minière verte et durable consiste à réduire les déchets, à réutiliser les ressources et à assumer la responsabilité sociale. Solway s'efforce d'appliquer ces principes dans divers domaines. Cette approche conduit inévitablement à des investissements prudents en matière de capital humain. À Solway, tous les projets s'appuient sur les leçons tirées des projets précédents. Cela se traduit non seulement par une meilleure rétention de la main-d'œuvre, mais aussi par une grande valorisation des compétences, par une utilisation efficace des ressources et par une amélioration de la sécurité. Tout en développant la nouvelle mine de Borov Dol, nous nous sommes assurés de mettre à profit les compétences et aptitudes acquises par l'équipe de direction de Bucim pendant les 15 ans d'exploitation de la mine de Solway. En créant le plan de développement de la Zheltuginskaya Mining Company, notre objectif était de rechercher et de concevoir des stratégies de gestion personnalisées et écologiques destinées pour la manipulation de matériaux minéralisés à faible teneur. Le fruit de ces travaux est un schéma technologique clair de lixiviation de l'or à faible coût, qui s'appuie sur l'expertise acquise par Solway en gérant le projet d'exploitation aurifère de Kurilgeo. » -- commentaires de Dan Bronstein, président du conseil d'administration de Solway Investment Group.

Guatemala : Pronico et CGN

Pronico a livré 22 894 tonnes métriques de nickel sous forme de ferronickel en 2020.

Les dépenses en immobilisations ont atteint 7,2 millions de dollars à Pronico et 1 million de dollars à CGN en 2020. La majorité des dépenses en immobilisations étaient liées à la construction d'une nouvelle décharge de cendres, à l'achat d'électricité et d'équipement minier supplémentaire, à la modernisation et aux travaux d'exploration.

Ukraine : usine de ferronickel Pobuzhsky (PFP)

PFP a traité un volume total de 1 395 746 tonnes métriques de minerai humide en 2020, produisant 14 719 tonnes de nickel et 73 700 tonnes de ferronickel.

En 2020, les travaux de réparation majeurs réalisés sur les principaux équipements techniques de PFP, ainsi que ses programmes environnementaux, ont entraîné des dépenses s'élevant à 5,8 millions de dollars.

Russie : projet Kurilgeo

En 2020 le projet a produit 1,08 tonne d'or et 2,52 tonnes d'argent. Le volume total de minerai extrait et mis sur les plateformes de lixiviation a atteint 727 900 tonnes.

Grâce aux faibles coûts d'exploitation, le projet a enregistré une marge opérationnelle élevée correspondant à son plan d'affaires. Les activités de Kurilgeo ont généré un chiffre d'affaires de 70,93 millions de dollars, avec une marge du BAIIA de 67 %, en 2020.

Macédoine du Nord : mine de cuivre de Bucim

En 2020, la mine de cuivre de Bucim a produit 28 484 tonnes de concentré de cuivre sec, contenant 5 903 tonnes de cuivre, 408 kg d'or, 785 kg d'argent et 722 tonnes de cuivre cathodique. Le rendement du segment Cu du Groupe est resté stable en 2020, affichant une marge du BAIIA de 46 %.

Projet Borov Dol

Le volume total de matières transportées a atteint 10,018 millions de tonnes en 2020, dont 1,17 million de tonnes de minerai.

Le Groupe a investi 39,1 millions de dollars au total dans le projet Borov Dol en 2020, dont 12,2 millions de dollars destinés aux travaux de construction et 16,6 millions de dollars à l'équipement minier. Le Groupe a achevé la construction des principales installations de production en 2020, y compris la ligne de convoyage et le principal concasseur. La construction des infrastructures et des bâtiments auxiliaires est achevée à 95 %.

Indonésie : projets nickel et cobalt

En 2020, le Groupe a obtenu tous les permis requis pour mener ses activités en Indonésie, y compris les principaux permis d'exploitation minière. En outre, le Groupe a mis en place l'infrastructure minière requise pour exécuter la prochaine étape de son programme de développement ciblant ces gisements riches en ressources.

Situés à Morowali, au Sulawesi central, les projets en cours de développement libéreront le potentiel des réserves de nickel et de cobalt. Cela permettra non seulement à Solway d'accroître encore sa part dans le marché mondial du nickel pour les intermédiaires en acier inoxydable, mais aussi d'établir une présence au sein du marché des produits intermédiaires en nickel et en cobalt, tels que ceux utilisés pour produire des batteries de véhicules électriques.

Appuyant le plan du gouvernement indonésien visant à faire de l'Indonésie un pôle mondial de la fabrication de véhicules électriques, la stratégie à long terme du groupe Solway en Indonésie prévoit, entre autres, le développement d'installations de traitement des produits intermédiaires en nickel, comme le nickel matte et le précipité d'hydroxyde mixte (MHP), qui sont utilisés pour produire des matériaux sulfate de nickel de grade batterie.

Papouasie-Nouvelle-Guinée : projet de nickel latéritique

Fort d'une vaste expertise acquise en recherchant des sources de nickel latérique en Indonésie et en menant des efforts de reconnaissance réussis dans divers endroits en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Solway Group Asia Pacific prévoit d'entreprendre un programme d'exploration détaillé en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour confirmer la présence de nouveaux gisements importants de nickel latérique.

Si vous avez d'autres questions ou demandes d'entretien, veuillez contacter le bureau de presse de Solway Investment Group au +41-41-740-04-00 ou à l'adresse [email protected]

