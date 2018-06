Solway Investment Group annonce ses résultats pour l'année 2017

En 2017, Solway a eu des revenus consolidés de 419 millions USD ;

; Le BAIIDA du Groupe était de 48 millions USD , avec une marge BAIIDA stable de 12 %.

, avec une marge BAIIDA stable de 12 %. Les coûts de production sont passés à 363 millions USD en 2017, contre 341 millions USD en 2016 suite à l'augmentation de la production du projet Fenix de 40 % ;

en 2017, contre en 2016 suite à l'augmentation de la production du projet 40 % ; L'actif total du Groupe est de 1,184 milliards USD ;

En se basant sur un ratio de levier adéquat (Dette nette/BAIIDA de 0,57x pour toute l'année 2017), Solway continue d'être un emprunteur potentiel attractif sur le marché financier mondial.

Un portefeuille diversifié de matières premières est une stratégie cruciale si l'on veut maintenir un bénéfice permanent en période de conjoncture économique incertaine et difficile. Solway développe son portefeuille autour de faibles coûts décaissés, d'une discipline en matière d'investissement de capitaux et d'une solide gestion de la trésorerie.

« Je suis ravi de la stabilité de la performance de tous les actifs du Groupe malgré la faiblesse des prix des matières premières en 2017. Notre travail acharné pour augmenter l'efficacité de nos opérations a été récompensé et nous a permis de maintenir des niveaux de production stables tout en respectant entièrement les obligations que nous avons envers les employés, les communautés locales et les partenaires commerciaux tels que banques, fournisseurs et clients. Le Groupe est actuellement sur la bonne voie pour accélérer la production de ProNiCo en 2018, et également augmenter la production de PFP (Pobuzhsky Ferronickel Plant, Ukraine) ainsi que faire progresser le développement des actifs indonésiens de nickel afin de tirer pleinement parti de l'environnement favorable du marché du nickel stimulé par l'adoption croissante des véhicules électriques. Nous envisageons également d'accélérer le développement des actifs de cuivre en Macédoine et en Argentine afin de conserver une diversification bénéfique dans le segment des métaux de base. Nous nous attendons à ce que la marge de rentabilité et la capacité de génération de trésorerie s'améliorent considérablement à la suite de ces mesures », a déclaré Dan Bronstein, le Président du conseil d'administration de Solway Investment Group.

Pour davantage d'informations sur le rapport, veuillez consulter le site : http://www.solwaygroup.com

Pour toute autre question ou demande d'entretien, veuillez contacter le bureau de presse de Solway Investment Group au numéro +41-41-740-04-00 ou à l'adresse media@solway.ch.

SOURCE Solway Investment Group