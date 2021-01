Solway passe au numérique pour atteindre ses objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

Solway Investment Group célèbre le cinquième anniversaire de sa collaboration avec le Festival de Salzbourg avec le lancement d'une plateforme numérique pour les jeunes talents et leurs mentors

ZUG, Suisse, 25 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Alors que le Festival de Salzbourg célèbre son centenaire, Solway Investment Group fête également son cinquième anniversaire de collaboration avec le festival, avec le lancement d'une nouvelle plateforme éducative en ligne basée sur son initiative @creative.fellowship.

Ce programme « ludo-éducatif » passionnant vise à impliquer des jeunes créatifs de différentes cultures et à leur enseigner la coopération, la pensée critique, la résolution de problèmes et l'anglais à travers les arts.

La nouvelle plateforme de présentation de talents @creative.fellowship constitue un développement de la stratégie actuelle de découverte de nouveaux talents de Solway, mené dans le cadre du partenariat avec le Festival de Salzbourg. Ce partenariat a débuté en 2017 avec des camps d'opéra résidentiels pour les jeunes et s'est élargi plus récemment pour soutenir jung&jede*r, le vaste programme de spectacles du festival destiné aux enfants et aux jeunes.

Habituellement, les candidats à @creative.fellowship ont la possibilité de profiter des camps d'opéra résidentiels pour jeunes du Festival de Salzbourg, ce qui sera impossible en 2021 en raison des restrictions internationales de voyage. Ainsi, en réponse aux défis posés par la pandémie de COVID-19, Solway s'est converti à l'ère numérique et a complètement repensé son initiative envers la jeunesse. Dans le cadre de sa collaboration avec le Festival de Salzbourg, Solway lancera, à la mi-février 2021, une vaste plateforme numérique combinant des outils de communication tels que Zoom, WhatsApp, Miro et Notion avec les ressources d'Instagram et TikTok.

Outre l'enseignement de l'anglais qui a toujours été inclus dans le programme @creative.fellowship, une série de sessions d'introduction aux échanges culturels, « l'académie des arts », sera proposée. Le format mis à jour comprendra également un stage en ligne de musique et de danse de huit semaines, sous la supervision d'experts du département jeunesse du Festival de Salzbourg.

« La collaboration avec le Festival de Salzbourg a commencé comme une approche purement philanthropique et, au fil des ans, est devenue une initiative éducative à grande échelle qui a été intégrée dans les plans ESG de Solway comme l'un des objectifs de l'entreprise en matière d'éducation, a expliqué Dan Bronstein, président du conseil d'administration de Solway Investment Group. Notre objectif est d'accroître le nombre de jeunes et d'adultes dans nos régions d'opération, comme l'Ukraine, la Macédoine du Nord et le Guatemala, qui possèdent les compétences appropriées, y compris techniques et professionnelles, nécessaires pour obtenir un emploi, de bons postes et encourager l'entrepreneuriat local. »

« En cette période sans précédent pour les institutions culturelles, nous sommes ravis d'avoir l'occasion de découvrir les nouvelles réalités du monde numérique avec Solway. Ce voyage éducatif à travers le nouvel univers en ligne nous donne une chance incroyable de révéler l'importance de l'art dans la vie moderne. Grâce à tous ces outils sur une seule plateforme, nous pouvons clairement prouver que l'art et la culture ne sont pas seulement des fournisseurs de divertissement, mais peuvent aussi enseigner aux nouvelles générations des compétences essentielles comme la collaboration, la communication et la création », a expliqué Helga Rabl-Stadler, présidente du Festival de Salzbourg.

