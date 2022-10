Solway se joint au syndicat national de la presse libérienne pour soutenir le développement du journalisme dans la région

Le jour du 58e anniversaire du syndicat national de la presse libérienne, le groupe Solway Investment s'est joint à 300 journalistes pour discuter le rôle joué par les médias et l'éducation à l'information publique dans la création de sociétés plus paisibles, plus justes et plus inclusives.

MONROVIA, Liberia, 5 octobre 2022 /PRNewswire/ -- En soutenant l'organisation qui supervise les professionnels des médias et les institutions locales, nationales et internationales au Liberia, Solway cherche à approfondir sa propre connaissance du rôle des médias et à promouvoir au sein de grand public une plus grande compréhension du rôle des médias et d'autres sources d'information ; il s'agit également de leur apprendre à porter un regard critique sur les contenus produits et à prendre des décisions éclairées en tant qu'utilisateurs et fournisseurs d'informations et de contenu médiatique.

« Depuis quelques années, Solway met en place un projet d'exploration de minerai de fer au Liberia. Celui-ci qui entame aujourd'hui un nouveau cycle de production. Depuis le début, nous sommes déterminés à corriger la situation et à travailler en conformité avec les règlements internationaux et les normes mondiales de bonnes pratiques. Nous mettons l'accent sur un engagement constructif et ouvert avec nos intervenants, notamment en assurant l'accès du public à l'information et en protégeant les libertés fondamentales. Nos expériences dans d'autres pays nous ont appris l'importance de comprendre et d'expliquer les questions complexes, de respecter les systèmes d'information pluriels ainsi que la liberté d'opinion et d'expression. Ceux-ci ont un impact important sur la qualité de vie des citoyens dans les régions où nous exerçons nos activités, principalement en matière de bonne gouvernance et de responsabilisation. Nous sommes convaincus que notre collaboration avec le syndicat national de la presse nous aidera à pérenniser nos pratiques commerciales d'entreprise citoyenne, appréciée des communautés auprès desquelles nous travaillons », a déclaré Maxime Sinecaut, le représentant officiel du groupe Solway Investment au Liberia.

Sous l'égide de son conseil d'administration, Solway est actuellement en pleine phase de transition visant à accomplir les véritables progrès identifiés dans le plan de mise en œuvre des critères ESG du groupe. . Dans ce contexte, le groupe vient d'introduire une nouvelle politique des droits humains à l'échelle de l'entreprise et s'engage au respect et à la promotion des lois nationales et des principes des droits humains internationalement reconnus, afin d'opérer conformément aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ainsi qu'au guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque.

