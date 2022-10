SOMÁLIA ABERTA PARA NEGÓCIOS A PARTIR DO SUPORTE DO SEU PRESIDENTE A UM IMPORTANTE ACORDO DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO

Governo Federal da Somália aprova os acordos de compartilhamento de produção da Coastline

O Presidente da Somália apoia os acordos de compartilhamento de produção da Coastline com o Governo Federal e declara o país aberto a negócios com empresas internacionais.

A Coastline recebeu pleno suporte do governo para seus acordos em reuniões de alto nível que ocorreram em Mogadíscio com o Presidente, o Vice-Primeiro Ministro, o Ministro de Energia e Minerais, o Presidente da Autoridade de Petróleo da Somália e o Procurador-Geral da Somália.

A Coastline pagará USD 7 milhões de bônus de assinatura ao Banco Central da Somália por seus sete acordos de compartilhamento de produção; e

a Coastline agora avançará com seu programa de exploração.

Hassan Sheikh Mohamud, Presidente da Somália, disse: "Este acordo destaca que a Somália está aberta para negócios e investimentos internacionais após os conflitos que assolaram o país por muitos anos. Gostaria de agradecer à Coastline por seu compromisso com a Somália, uma vez que cumpriu sua promessa de investir aqui, ao contrário de muitas outras empresas. A Coastline vislumbra claramente uma oportunidade significativa na Somália e compartilhamos essa visão. O Governo Federal fará o possível para apoiar este projeto e desejamos que a exploração do primeiro poço inicie o mais breve possível. O dia de hoje marca um grande passo para a Somália, uma vez que buscamos desenvolver nosso setor de energia, que deverá trazer benefícios materiais para todos os somalis. A independência energética, novas receitas fiscais e mais investimentos estrangeiros na Somália agora acenam para nós."

HOUSTON, 21 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Coastline Exploration Limited ("Coastline"), uma empresa de petróleo e gás upstream com foco na África Oriental, anunciou que, em seguimento de sua declaração em 19 de fevereiro sobre a assinatura de sete acordos de compartilhamento de produção ("PSAs") que abrangem offshore, blocos de águas profundas da República Federal da Somália, confirma que recebeu autorização definitiva para prosseguir com seu programa de exploração das autoridades competentes do Governo Federal da Somália ("FGS"). Como resultado, de acordo com os termos dos PSAs, a Coastline pagou o bônus de assinatura de USD 7 milhões acordado ao Banco Central da Somália.

A autorização foi concedida após a conclusão de uma análise aprofundada conduzida pelo FGS no processo seguido pela Coastline e pelos ministérios relevantes da Somália e grupos consultivos relacionados com a assinatura dos sete PSAs em fevereiro deste ano.

A Coastline estima que aproximadamente 100 mil barris de petróleo por dia fluirão de cada campo descoberto e, neste caso, a Coastline espera descobrir vários campos de petróleo offshore.

Na data de ontem, a Coastline realizou reuniões com as seguintes autoridades do governo somali:

S. EX.ª Hassan Sheikh Mohamud (Presidente da Somália)

(Presidente da Somália) S. EX.ª Salah Ahmed Jama (Vice-primeiro-ministro da Somália)

S. EX.ª Abdirizak Mohamed (Ministro do Petróleo e dos Recursos Minerais)

(Ministro do Petróleo e dos Recursos Minerais) S. EX.ª Mohamoud Ahmed Mohamoud (Ministro de Estado do Petróleo)

(Ministro de Estado do Petróleo) S. EX.ª Abshir Omar Jama (Ministro das Relações Exteriores e Cooperação Internacional)

(Ministro das Relações Exteriores e Cooperação Internacional) Abdulkadir Aden Mohamud (CEO e Presidente da Autoridade de Petróleo da Somália)

(CEO e Presidente da Autoridade de Petróleo da Somália) Abdulkadir Elmi Guled (Procurador Geral)

Abdulkadir Abdirahman Mohamed (Enviado Especial para Comércio Internacional e Investimento)

(Enviado Especial para Comércio Internacional e Investimento) Abdulkadir Omar Mohamed (Membro do Parlamento)

A Coastline investiu mais de USD 50 milhões na Somália e está comprometida a longo prazo com o país. A empresa está engajada com várias partes interessadas na Somália desde 2018 no que diz respeito a seus PSAs e planos para o desenvolvimento do setor de energia offshore do país. Os PSAs da Coastline permitirão que a empresa prossiga com os planos de exploração de petróleo e gás nas muitas prospecções e leads identificados nas águas offshore da Somália.

A Coastline está orgulhosa do trabalho que realizou na Somália para ajudar a desenvolver o setor de energia e melhorar a prosperidade futura do povo somali. Da mesma forma, a empresa tem orgulho do sólido relacionamento que construiu com o Governo Federal durante o longo período de atuação no país.

Sua Excelência Abdirizak Mohamed, Ministro do Petróleo e Recursos Minerais, disse: "Tendo visto como as novas fontes de energia domésticas têm sido transformadoras para outros países da África, estamos muito entusiasmados com o potencial dessas campos petrolíferos offshore. O anúncio de hoje realmente dá início ao setor de energia na Somália e é um ponto de virada para o desenvolvimento do que é uma área crítica de geração de receita para o país."

W. Richard Anderson, CEO da Coastline, comentou: "Receber a autorização da liberação significa que agora podemos iniciar nosso programa de exploração. As receitas da descoberta de quantidades comerciais de petróleo serão transformadoras para a Somália, a partir da qual o governo poderá financiar investimentos em educação, infraestrutura, saúde e outros serviços vitais, que beneficiarão todo o povo da Somália, proporcionando crescimento econômico contínuo e melhorando o padrão de vida."

Jacob Ulrich, presidente não executivo da Coastline, disse: "Estamos muito satisfeitos por termos recebido a aprovação dos PSAs e confiantes de que vamos descobrir grandes reservas de energia que terão um impacto materialmente positivo para todos os somalis. Com os parceiros certos e um governo de apoio, o setor de energia que está nascendo da Somália pode ter uma visão do futuro com confiança, uma vez que agora existe um roteiro bem definido para potencialmente garantir um suprimento doméstico sustentável de petróleo e gás".

Sobre a Coastline Exploration

A Coastline Exploration, empresa de petróleo e gás upstream sediada nos EUA e com foco na África Oriental, foi criada para ajudar a desenvolver a indústria de hidrocarbonetos. A empresa acredita que há um enorme potencial para mais descobertas significativas de petróleo e gás offshore em toda a África Oriental, incluindo a Somália.

