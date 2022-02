Sommelier da Boccati explica o sucesso do Gin entre os consumidores

Com a febre do gin, a Boccati, que está sempre atenta as tendências de mercado, criou a Taça Gin, confeccionada em poliestireno (PS), material com alta durabilidade. A procura pelo destilado foi tão expressiva que a empresa lançou os Kits Gin, um conjunto completo para os apreciadores da bebida prepararem sua combinação favorita.

Com todos os itens necessários para um bom drink, degustar o gin ficou ainda mais fácil. "O destilado já foi sucesso na década de 80, porém as pessoas começaram a consumir bebidas mais práticas, como a cerveja, que é só abrir e beber. Com estes kits fáceis de preparar, o gin voltou ao centro das atenções. Além de práticos, os kits trazem charme e personalidade para quem consome, pois dá a pessoa o status de criador", finaliza a sommelière.



Para a tendência dos cocktails instagramáveis, os Kits Gin coloridos da Boccati são perfeitos. Eles são compostos por:

Caixa modelo exclusivo Boccati

1 taça Gin 550ml

1 copo shot dosador 50ml

6 mexedores para drinks

1 pacote de especiarias para Gin

Para os apreciadores dos Gin mais Premium e muitas vezes degustados em cocktails clássicos, a Boccati criou uma caixa especial em madeira composta pelos acessórios ideais. Ele contém:

Caixa em Madeira Pinus*

1 colher bailarina com canudo em inox

1 dosador em inox 50ml

1 pacote de especiarias para Gin 10g

1 taça de cristal ecológico para Gin 600ml



Todos os itens vendidos pela Boccati podem ser personalizados, para quem deseja um gin ainda mais especial.

