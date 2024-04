Sommer-Inspiration mit 101 Abu Dhabi Do's!

Vom Frühstück mit Giraffen zu Kunst-Kursen im Louvre Abu Dhabi

Ein Sommer ist nicht genung

ABU DHABI, UAE, 8. April 2024 /PRNewswire/ -- Sie planen Ihren Sommerurlaub und suchen nach einer einzigartigen Mischung aus Kultur, Abenteuer und Inspiration? Dann ist Abu Dhabi das richtige Reiseziel für Sie! Da die Sommersaison vor der Tür steht, hat Experience Abu Dhabi 101 Abu Dhabi Do's vorgestellt, die Ihre Reisepläne zum Leben erwecken und die große Vielfalt des Emirats wie nie zuvor enthüllen.

Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/9260551-get-inspired-for-summer-with-101-abu-dhabi-dos/

Get Inspired for Summer with 101 Abu Dhabi Do’s!

Ob Sie unter der ikonischen Kuppel des Louvre Abu Dhabi ihre eigene Kunst erschaffen, auf dem Yas Marina Circuit auf einer F1-Strecke fahren oder in der Ferrari World Abu Dhabi die schnellste Achterbahn der Welt erleben ‒ die 101 Erlebnisse bieten eine Mischung aus Entspannung, Entdeckung und Aufregung und schaffen bleibende Erinnerungen an eine ereignisreiche Sommersaison.

Jeder Moment in Abu Dhabi ist in der emiratischen Gastfreundschaft verwurzelt, wobei die Kultur im Mittelpunkt eines jeden Erlebnisses steht ‒ eines verlockender als das andere. 101 Abu Dhabi Do's ist mehr als nur eine Liste von Erlebnissen, es ist eine kuratierte Auswahl von bereichernden Momenten, die auf Schritt und Tritt Möglichkeiten für Abenteuer und Entdeckungen aufzeigen.

Der beste Sommer aller Zeiten! Hier sind 10 inspirierende Erlebnisse:

#45 Kunst-Touren mit neuen Perspektiven

Die Kunst im Louvre Abu Dhabi ist am besten vom Wasser aus zu sehen

Kunst, Geschichte und Abenteuer lassen sich mit einem Erlebnis auf dem Wasser verbinden, indem Sie mit dem Kajak um die Kuppel des Louvre Abu Dhabi fahren, oder abends den Sonnenuntergang von dort aus beobachten.

Louvre Abu Dhabi, Saadiyat Island

#83 Einfach mal abtauchen

Tauchgänge mit mehr als 330 Arten im The National Aquarium

Wasserabenteuer auf höchstem Niveau gibt es im National Museum in Al Qana: Hier kann man in die Unterwasserwelt eintauchen und mit Haien, Rochen und Tausenden von Unterwassertieren schwimmen und tauchen.

The National Aquarium, Al Qana

#30 Frühstück in der Wildnis

Frühstück mit Giraffen im Emirates Park Zoo

Ein einzigartiges Abenteuer mit Frühstück mit einigen der beeindruckendsten Tiere der Natur, einer geführten Tour und vielem mehr.

Emirates Park Zoo, Al Bahya

#41 Jahrhundertealtes Kunsthandwerk lernen

Das House of Artisans erhält bereits seit Generationen das traditionelle Kunsthandwerk am Leben

In diesem dem emiratischen Kunsthandwerk gewidmeten Zentrum können die Besucher nicht nur handgefertigte Erinnerungsstücke erwerben, sondern auch an lebendigen Traditionen wie Sadu-, Khoos- und Talli-Handwerk teilnehmen.

House of Artisans, Al Hosn

#87 Trickbetrüger überlisten

Das eigene Können testen im Joker's Funhouse

Mit verblüffenden Tricks, Tests und Überraschungen treffen Kinder und Familien auf den Riddler, Mr. Freeze, den Pinguin und viele andere der berüchtigtsten Einwohner von Gotham City.

Warner Bros. World Abu Dhabi , Yas Island

#61 Ab in's Scheinwerferlicht

Mehr als 50 Projektoren beleuchten Qasr Al Watan für ein audiovisuelles Spektakel

Eintauchen in die Geschichte und Kultur des Landes, Flanieren durch majestätische Säle, mit dem Besten der arabischen Handwerkskunst. Die atemberaubende nächtliche Lichtshow auf den Außenmauern des Palastes rundet das Erlebnis ab.

Qasr Al Watan, Abu Dhabi Corniche

#94 Roadtrip mit 200 km/h

Vollgas auf der Formel 1-Strecke mit der Formula Yas 3000 Experience

Mit seinem V6-Jaguar-Motor kommt dieser leistungsstarke Rennwagen einem F1®-Auto am nächsten dessen, womit die meisten Menschen jemals fahren werden. Hier können die eigenen Fähigkeiten auf einer legendären Strecke mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 275 km/h getestet werden.

Yas Marina Circuit, Yas Island

#71 Wandeln auf dem größten Teppich der Welt

Auf dem größten handgewebten Teppich der Welt in der größten Moschee der VAE spazieren

Der überwiegend aus Wolle bestehende, einteilige Teppich ist 5 400 Quadratmeter groß und wurde von etwa 1 200 Kunsthandwerkern handgeknüpft. Das gesamte Projekt dauerte zwei Jahre, davon acht Monate für den Entwurf und 12 Monate für die Knüpfung.

Sheikh Zayed Grand Mosque

#22 Fall aus über 30 Metern Höhe

Die größte Flugkammer der Welt: CLYMB

Egal, ob als absoluter Anfänger oder erfahrener Flieger: Hier begleiten engagierte Fluglehrer Abenteuerlustige durch dieses aufregende Erlebnis. Die Flugkammer ist 10 Meter breit und über 30 Meter hoch.

CLYMB Abu Dhabi, Yas Island

#4 Werde Ninja Warrior

Erlebe die Action-Arena bei Air Maniax in der Yas Mall

Spaß und Action pur mit Familie und Freunden bei diesem Test von Gleichgewicht, Kraft, Geschwindigkeit und Beweglichkeit. Die aufblasbare Arena bietet eine Vielzahl von Hindernissen zum Klettern, Springen und Schwingen.

Air Maniax, Yas Mall

Die 101 Abu Dhabi Do's sind in alphabetischer Reihenfolge nach Orten geordnet und ermöglichen es den Besucher:innen, Abu Dhabis verborgene Schätze und eine Vielzahl von Erlebnissen zu entdecken, von bekannten bis zu unbekannten.

Entdecke die komplette Liste der 101 Abu Dhabi Do's!

Ganz gleich, ob Solo-Reise, um wieder zu sich selbst zu finden, Entspannung mit dem Partner oder zum Schaffen neuer Erinnerungen mit der Familie ‒ dieser Sommer in Abu Dhabi wird mit Sicherheit eine unvergessliche Zeit.

Die vollständige Liste der 101 Abu Dhabi Do's ist jetzt online und kann als Leitfaden für das nächste Reiseabenteuer genutzt werden ‒ mit zahlreichen Erlebnissen, als man in nur einem einzigen Sommer entdecken kann.

www.visitabudhabi.ae

About the Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi:

The Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) drives the sustainable growth of Abu Dhabi's culture and tourism sectors and its creative industries, fuelling economic progress and helping to achieve Abu Dhabi's wider global ambitions.

By working in partnership with the organisations that define the emirate's position as a leading international destination, DCT Abu Dhabi strives to unite the ecosystem around a shared vision of the emirate's potential, coordinate effort and investment, deliver innovative solutions, and use the best tools, policies and systems to support the culture and tourism industries.

DCT Abu Dhabi's vision is defined by the emirate's people, heritage and landscape. We work to enhance Abu Dhabi's status as a place of authenticity, innovation, and unparalleled experiences, represented by its living traditions of hospitality, pioneering initiatives and creative thought.

For more information about the Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi and the destination, please visit: dct.gov.ae and visitabudhabi.ae

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2379551/DCT_Abu_Dhabi.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2239093/4629993/Experience_Abu_Dhabi_Logo.jpg