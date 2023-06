SOMMET DE PARIS : Les dirigeants mondiaux et le public sont invités à « écouter Mia » lors de l'événement mondial « Power Our Planet: Live in Paris », alors que Richard Curtis sort une nouvelle vidéo pour marquer l'événement

LONDRES, 22 juin 2023 /PRNewswire/ -- Richard Curtis, scénariste, réalisateur et défenseur des Objectifs de développement durable auprès des Nations unies, exhorte tout le monde, y compris les dirigeants mondiaux, à « écouter Mia » lors de l'événement mondial Power Our Planet: Live in Paris de Global Citizen, qui se tiendra à Paris le 22 juin et coïncidera avec le Sommet pour un nouveau pacte financier.

Created by Richard Curtis and Project Everyone, the video of Barbados Prime Minister Mia Mottley is set to be played to a crowd of 20,000 people today [22 June] at the Global Citizen’s 'Power Our Planet: Live in Paris' event, which will be streamed around the world. The video urges world leaders at the Summit for a New Global Financial Pact, hosted by President Macron, to 'Listen to Mia' in her campaign to reform global financial architecture. 'Listen to Mia' - this poster of Barbados Prime Minister Mia Mottley has been created as part of a campaign to encourage world leaders attending the Summit for a New Global Financial Pact to support Prime Minister Mottley’s Bridgetown Initiative and campaign to reform global financial architecture. The summit is taking place in Paris from 22-23 June.

Une nouvelle vidéo, créée par Richard Curtis et mettant en scène le Premier ministre de la Barbade, Mia Mottley, sera diffusée devant un public de 20 000 personnes à l'occasion de cet événement gratuit et soumis à réservation, au cours duquel se produiront des vedettes mondiales telles que Lenny Kravitz et Billie Eilish. Richard Curtis a créé ce film pour amplifier la voix et le profil du Premier ministre Mottley, coprésidente de la campagne « Power Our Planet » et coprésidente des défenseurs des Nations unies pour les Objectifs de développement durable.

Power Our Planet: Live in Paris se déroule en marge du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial, organisé par le Président Macron. Ce sommet vise à jeter les bases d'un nouveau système financier plus juste et plus équitable à l'échelle mondiale. Les dirigeants du monde entier se réuniront pour agir face à ces défis mondiaux et accélérer la transition qui s'impose.

L'événement « Power Our Planet », qui aura lieu devant la Tour Eiffel, a pour but d'inciter les dirigeants mondiaux et le secteur privé à s'engager en faveur de la campagne de Global Citizen, qui appelle à un changement radical dans le fonctionnement des systèmes financiers mondiaux afin de permettre aux pays pauvres et en développement d'accéder au financement dont ils ont besoin de toute urgence.

Richard Curtis, cofondateur et directeur créatif de Project Everyone, a déclaré : « C'est un moment crucial pour agir. L'initiative de Mia Mottley à Bridgetown bénéficie d'un réel élan et, associée à un nouveau leadership à la Banque mondiale, elle nous donne une rare occasion de changer les choses.

Les systèmes financiers mondiaux ont désespérément besoin d'être modernisés pour répondre aux crises actuelles et atteindre les objectifs de développement durable. Si les dirigeants du G7 et Ajay Banga, le nouveau président de la Banque mondiale, font preuve d'audace, nous pourrons tous bénéficier d'une planète plus sûre et plus durable. »

Des images pour soutenir la campagne et un lien vers le communiqué de presse complet sont disponibles ICI.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2107652/Project_Everyone.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2107659/Project_Everyone.jpg

SOURCE Project Everyone