Sommet Education double sa présence mondiale avec l'acquisition d'Invictus Education Group, principal groupe sud-africain d'éducation et de formation

Sommet Education consolide son leadership en tant que premier réseau d'enseignement dans l'hôtellerie, les arts culinaires et pâtissiers. Après l'acquisition d'École Ducasse en 2019 ; l'acquisition d'Invictus Education Group représente une nouvelle étape pour Sommet Education qui porte ainsi le nombre de ses campus dans le monde de 9 à 17 et le nombre de ses étudiants de 6 000 à 9 000.

La stratégie de Sommet Education s'appuie sur une expansion forte, notamment au travers de l'acquisition de marques locales et régionales d'enseignement de premier plan.

À l'occasion de la signature, le PDG de Sommet Education, Benoît Etienne Domenget, a déclaré : « Invictus Education Group est un formidable exemple de réussite dans le paysage de l'éducation en Afrique. Le groupe est fort de 25 ans d'histoire sur le continent, d'un portefeuille diversifié d'établissements d'enseignement ainsi que d'une offre étendue de programmes numériques. L'équipe de management ambitieuse et expérimentée fait rayonner Invictus à l'échelle nationale et continentale. Invictus possède tout le potentiel pour porter toutes nos ambitions dans la région et au-delà. »

Des perspectives de développement solides

Ensemble, Sommet Education et Invictus Education prévoient de développer de nouveaux campus pour International Hotel School ainsi qu'un nouveau campus SAE. Le premier projet, actuellement en cours de construction, sera basé à Benoni, en Afrique du Sud, et ouvrira ses portes au mois de juillet. Il sera suivi en 2022 par d'autres campus en Afrique du Sud : Nelspruit, Potchefstroom, Port Elizabeth et Pretoria.

Mike Lambert, fondateur et PDG d'Invictus, explique : « Sommet Education est le partenaire international dont nous avions besoin pour concrétiser nos idées et notre plan d'expansion. Cette alliance permettra à nos étudiants d'accéder à un réseau mondial d'anciens élèves et de partenaires industriels, aux parcours d'apprentissage et aux carrières diversifiés, leur offrant ainsi de nombreuses autres possibilités de formation et d'épanouissement à l'international. »

Outre leurs projets d'expansion, les deux partenaires cherchent à développer des synergies dans quatre grands domaines clés :

- L' élaboration de programmes d'études et expertise du professorat visant à soutenir l'expansion de la licence proposée par Invictus, sur laquelle Glion Institut de Hautes Études et Les Roches ont bâti leur réputation ;

- La poursuite du développement du portefeuille de programmes d'arts culinaires et de pâtisserie en s'appuyant sur le savoir-faire d'École Ducasse ;

- La transmission d'Invictus de ses connaissances et de son expérience en matière de formations, de développement et de conseils aux entreprises ;

- La collaboration et le partage entre les deux partenaires de leurs connaissances, de leurs expériences et de leurs idées autour des programmes et des plateformes d'enseignement en ligne.

Des développements ambitieux sont par ailleurs déjà prévus pour l'Afrique avec l'ouverture d'un campus au Kenya déjà programmé pour 2023.

Des programmes et des expertises complémentaires

Sommet Education est le seul groupe d'enseignement à posséder deux écoles d'hôtellerie et de restauration classées parmi les quatre premières au niveau mondial, Glion Institut de Hautes Études et Les Roches, récemment élues respectivement deuxième et troisième école mondiale par les employeurs[1]. Avec École Ducasse spécialisée dans les arts culinaires et pâtissiers, le groupe compte neuf campus, répartis dans cinq pays (Suisse, France, Espagne, Royaume-Uni et Chine), et délivre aussi ses programmes à distance.

De son côté, Invictus Education est l'un des principaux réseaux d'enseignement privé en Afrique du Sud. Il s'agit d'une entreprise diversifiée dans le domaine de l'enseignement de l'hospitalité comprenant les quatre marques suivantes, ainsi qu'un réseau de 8 campus et 4 bureaux régionaux dans le pays :

International Hotel School , qui propose des programmes à temps plein en gestion hôtelière, F&B, et en arts culinaires. L'école gère également une plateforme d'apprentissage en ligne proposant des parcours allant des cours de courte durée à des qualifications complètes, en Afrique et en Australie ;

, qui propose des programmes à temps plein en gestion hôtelière, F&B, et en arts culinaires. L'école gère également une plateforme d'apprentissage en ligne proposant des parcours allant des cours de courte durée à des qualifications complètes, en Afrique et en Australie ; IHS Gaming , dédié au gaming et répondant aux besoins en formation des principaux exploitants de casinos du pays ;

, dédié au gaming et répondant aux besoins en formation des principaux exploitants de casinos du pays ; Summit , qui réunit des experts B2B dans le domaine de la formation, du développement et du conseil aux entreprises et aide les entreprises à atteindre leurs objectifs stratégiques grâce à des mécanismes de formations numériques et pratiques innovants, et plus particulièrement en proposant des solutions sur mesure dans les secteurs de l'hôtellerie, des Casinos, de la gestion et de la distribution alimentaire ;

, qui réunit des experts B2B dans le domaine de la formation, du développement et du conseil aux entreprises et aide les entreprises à atteindre leurs objectifs stratégiques grâce à des mécanismes de formations numériques et pratiques innovants, et plus particulièrement en proposant des solutions sur mesure dans les secteurs de l'hôtellerie, des Casinos, de la gestion et de la distribution alimentaire ; SAE Institute Africa, société d'enseignement à croissance rapide consacrée à l'enseignement des moyens de communication créatifs et proposant un large éventail de programmes, dont des licences et des brevets de techniciens supérieurs dans les métiers de l'image, du son, de l'animation et des jeux.

