Sommet Education et Globeducate s'associent pour inspirer les nouvelles générations dans l'enseignement supérieur et les carrières du secteur de l'hôtellerie et de la restauration

LAUSANNE, Suisse, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le premier réseau mondial d'enseignement de l'hôtellerie, qui comprend les prestigieuses écoles de gestion de l'Institut d'enseignement supérieur de Glion et de l'École internationale de gestion hôtelière Les Roches, s'associe à Globeducate, l'un des principaux groupes d'enseignement K12 au monde, qui compte plus de 55 écoles bilingues et internationales de premier ordre dans 10 pays, et qui forme 31 000 étudiants. Ce partenariat a pour but d'initier les lycéens au monde de l'hôtellerie, par le biais des deux écoles emblématiques de Sommet Education.

Sommet Education and Globeducate partner to inspire new generations in Hospitality sector higher education and careers

Glion et Les Roches inspireront la prochaine génération d'étudiants Globeducate et les aideront à découvrir l'hospitalité et l'économie de l'expérience. Au cours de leurs dernières années d'études, les élèves auront accès à des présentations, des masterclasses et des ateliers de découverte interactifs qui leur permettront de découvrir des carrières passionnantes dans divers secteurs tels que : le développement hôtelier, la gestion d'événements, le luxe et l'expérience client, le marketing numérique et le développement durable, entre autres.

Cette collaboration correspond aux principes clés de Globeducate, à savoir l'excellence de l'enseignement, le développement des aptitudes et des compétences, la formation du caractère et l'ouverture sur le monde, qui sont les fondements de la préparation des élèves à la réussite au sein de la communauté mondiale. Ce partenariat unique permettra aux élèves de développer des compétences et des aptitudes qui vont au-delà de l'enseignement purement académique.

Dans les écoles Globeducate, l'orientation universitaire est un élément clé de l'expérience d'apprentissage et les élèves en fin d'études secondaires pourront bénéficier d'un accès exclusif à tous les programmes proposés par ces deux établissements d'enseignement supérieur d'élite situés en Suisse, en Espagne et au Royaume-Uni.

Le programme de licence en gestion de l'hôtellerie sera proposé avec un enseignement et un accès spéciaux pour les étudiants de Globeducate ; cette nouvelle étape renforce la relation entre ces deux groupes d'enseignement de premier plan. Le partenariat fructueux entre l'École Ducasse et Sommet Education a inspiré d'autres collaborations, toutes conçues pour inspirer les jeunes apprenants et leur donner les moyens d'apprendre.

Beatriz Catto, vice-présidente chargée du recrutement des étudiants de premier cycle, est fière de confirmer ce partenariat :

« Je suis ravie d'annoncer que Globeducate va s'associer à Glion et Les Roches pour inciter une nouvelle génération à découvrir le monde passionnant du secteur de l'hôtellerie et des services. Après le succès récent de la collaboration avec l'École Ducasse, nous allons maintenant favoriser les opportunités pour les étudiants de découvrir un large éventail de carrières internationales dans de nombreux secteurs tels que l'hôtellerie, le voyage et le tourisme, le luxe, le sport, la gestion d'événements, le divertissement, la finance et l'immobilier. Notre équipe chargée des admissions et de l'enseignement se réjouit de visiter les campus Globeducate pour organiser des masterclasses, des ateliers et des présentations à l'intention des lycéens qui envisagent de futures opportunités de carrière et pour soutenir le développement de leurs compétences non techniques par des exercices en situation réelle. »

Paddy Jansen, directeur de l'exploitation de Globeducate, a commenté :

« Le partenariat de Globeducate avec l'Institut d'enseignement supérieur de Glion et Les Roches permettra aux élèves de Globeducate du monde entier de découvrir les opportunités de carrière dans l'hôtellerie, de les exposer à un avenir qui pourrait correspondre à leurs passions et à leurs intérêts, ainsi que de leur permettre de choisir leur destination universitaire. Basées en Espagne et en Suisse, ces institutions sont des écoles de commerce internationales de premier plan qui proposent des licences, des programmes d'études supérieures et des programmes de développement professionnel axés sur l'enseignement du commerce de luxe et bénéficiant d'une expérience de plus de 60 ans. En tant que structures axées sur l'innovation, l'authenticité et la durabilité, elles sont un partenaire idéal pour Globeducate. »

À propos de Sommet Education

Sommet Education est le leader mondial de l'enseignement de la gestion hôtelière. Son réseau mondial d'institutions prestigieuses comprend les écoles de commerce d'origine suisse que sont l'Institut d'enseignement supérieur de Glion et Les Roches, ainsi que l'École Ducasse, une école d'art culinaire et de pâtisserie. En avril 2021, Sommet Education a acquis le leader sud-africain de l'éducation Invictus Education, enrichissant ainsi son portefeuille de quatre nouvelles écoles : International Hotel School, IHS Gaming dédiée à l'industrie du jeu, SAE Institute spécialisée dans l'éducation aux médias créatifs et Summit axée sur la formation et le développement B2B. En août 2021, Sommet Education s'est également développé en Inde en acquérant une participation majoritaire dans l'Indian School of Hospitality (ISH), dont le campus se trouve à Gurugram (Delhi NCR).

Ces établissements proposent 400 programmes de premier cycle, de deuxième cycle et de formation technique à 9 000 étudiants de 100 nationalités différentes et 10 000 apprenants. L'enseignement est dispensé sur 18 campus répartis sur quatre continents, ainsi que par l'intermédiaire de plateformes d'apprentissage à distance de pointe. Ensemble, les écoles disposent d'un réseau de 60 000 anciens élèves influents dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration et au-delà.

Sommet Education est le seul groupe éducatif à posséder deux établissements dans le Top 5 mondial pour l'enseignement de l'hôtellerie et la réputation des employeurs (QS World University Rankings by Subject 2022).

www.sommet-education.com

À propos de Globeducate :

Globeducate est l'un des principaux groupes d'éducation K12 au monde, qui compte plus de 55 écoles bilingues et internationales de premier ordre, ainsi que des programmes en ligne, qui forment 31 000 étudiants dans 10 pays. Nous préparons chaque élève à devenir un citoyen du monde capable de façonner l'avenir.

Nos écoles se spécialisent dans une variété de programmes internationaux reconnus et très respectés, notamment le National Curriculum for England (de la maternelle au baccalauréat), le Baccalauréat international (PYP à IBDP) et les programmes nationaux du Canada, de la France, de l'Inde, de l'Italie, de la Malaisie, du Portugal et de l'Espagne.

Nos élèves obtiennent d'excellentes notes et sont acceptés dans des programmes d'enseignement supérieur dans 25 des 50 meilleures universités du monde.

Être membre de Globeducate apporte de nombreux avantages à nos écoles, à nos élèves et à nos enseignants. Nous sommes partenaire officiel du WWF (World Wildlife Fund), et travaillons avec Eco-Schools dans chaque pays, ainsi qu'avec LEGO® Education et, dans nos écoles ICS, Arts International.

Les enseignants de Globeducate inspirent nos élèves à trouver leur voix dans ce monde. Ils les encouragent à comprendre les événements mondiaux, à réfléchir à leurs valeurs et à ce qui est important pour eux, et à combattre l'ignorance et l'intolérance où qu'elles se trouvent.

www.globeducate.com

Sommet Education : Anouck Weiss Responsable en chef des communications [email protected]

Globeducate : Amy Grace Responsable de la communication du groupe [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2082864/Sommet_Education.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1280685/4048777/Sommet_Education_Logo.jpg

SOURCE Sommet Education; Globeducate