Sonae a invité 300 employés au Web Summit

Parmi les employés présents, on compte des investisseurs, des concepteurs, des analystes, des employés de magasin, des ingénieurs et des directeurs d'entreprises de Sonae

L'investissement vise à contribuer au développement personnel et professionnel des employés et s'inscrit dans le mouvement de numérisation en cours au sein du Groupe

PORTO, Portugal, 12 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Les entreprises Sonae ont invité plus de 300 employés à participer à l'édition du Web Summit de cette année, la plus grande conférence mondiale sur la technologie et l'innovation, comme le montre la vidéo des temps forts . Cela représente plus de 1 000 participations au fil des éditions, une démonstration significative de l'investissement continu du Groupe dans le développement personnel et professionnel de son personnel. L'objectif est d'améliorer les connaissances et les compétences dans des domaines qui sont cruciaux pour l'innovation commerciale et la transformation numérique.

Le groupe d'employés présents se compose de professionnels issus de plusieurs entreprises de Sonae, notamment du secteur de la distribution (MC, Worten et Zeitreel), de l'immobilier (Sierra), des services financiers (Universo), de la gestion des investissements (Bright Pixel) et de la holding du groupe. Les membres participants de Sonae représentent plusieurs domaines professionnels et niveaux fonctionnels différents, notamment des chercheurs, des concepteurs, des analystes, des employés de magasins, des ingénieurs, des architectes, des chefs de projet, des directeurs commerciaux, des membres du conseil d'administration et des directeurs, entre autres. Il convient également de noter que plus de la moitié des personnes présentes sont des femmes, ce qui favorise le développement du talent féminin dans un secteur où il fait encore défaut.

João Günther Amaral, membre du comité exécutif de Sonae, a déclaré : « La curiosité, la recherche permanente de nouvelles connaissances et l'apprentissage quotidien sont autant de caractéristiques que nous apprécions chez Sonae et qui sont essentielles pour réussir dans un monde en constante évolution. Ainsi, je suis très fier de voir plus de 300 de nos employés Sonae chercher à approfondir leurs connaissances dans les domaines les plus divers, en appréciant le privilège de la présence du Web Summit au Portugal. »

Le Web Summit s'est déroulé à Lisbonne, au Portugal, entre le 1er et le 4 novembre, et a accueilli plus de 70 000 participants du monde entier. Il représente un forum essentiel de discussion et d'acquisition de connaissances pour les participants, qui bénéficieront des conférences de plus de 900 intervenants.

Sonae a pour vocation de créer un impact positif durable sur les entreprises, les personnes, les communautés et la planète. Gérant un portefeuille diversifié d'entreprises de premier plan dans les domaines de la vente au détail, des services financiers, de la technologie, des investissements, de l'immobilier et des télécommunications, et présents dans plus de 60 pays, nous tirons le meilleur parti de notre expertise et nous nous efforçons de créer l'avenir que nous voulons et dont nous avons tous besoin. Créer aujourd'hui un avenir meilleur pour tous.

