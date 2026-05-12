Sonae progresse de 14 % pour atteindre un chiffre d'affaires record de 11,4 milliards d'euros en 2025

PORTO, Portugal, 12 mai 2026 /PRNewswire/ -- Sonae (Euronext Lisbonne : SON), une multinationale basée au Portugal qui gère un portefeuille diversifié d'activités dans les secteurs de la vente au détail, de l'immobilier, des télécommunications, de la technologie et de l'innovation, a réalisé un chiffre d'affaires record de 11,4 milliards d'euros en 2025, en hausse de 14,2 % par rapport à l'année précédente. Cette performance reflète la franche poussée de ses activités de vente au détail et ses investissements dans des acquisitions lors des deux dernières années.

Grâce à la croissance du groupe, à d'importants gains d'efficacité opérationnelle et à des investissements dans l'expansion de son portefeuille mondial, l'excédent brut d'exploitation sous-jacent s'est établi à 1,1 milliard d'euros, soit une hausse de 23,6 % par rapport à 2024, l'excédent brut d'exploitation total a augmenté de 17,6 % pour atteindre 1,2 milliard d'euros, et le résultat net attribuable aux actionnaires a grimpé de 11 % pour se porter à 247 millions d'euros. Le cours de l'action de Sonae a enregistré une forte performance, augmentant de 76 % en 2025.

Cláudia Azevedo, directrice générale de Sonae, déclare : « Nous sommes confiants dans la robustesse de notre portefeuille, qui est bien positionné pour créer de la valeur à long terme. Notre portefeuille est équilibré tant sur le plan géographique que sectoriel : toutes nos entreprises détiennent des positions de marché pertinentes, affichent des propositions de valeur solides et bénéficient d'une exposition à des marchés portés par des vents structurels favorables. Nous envisageons l'avenir avec confiance et optimisme. »

Dans le secteur de la vente au détail, les marques du groupe Sonae, qui exploitent un réseau de plus de 2 500 magasins en propriété et ont ouvert 128 nouveaux magasins au cours de l'année écoulée, occupent des positions de premier plan dans leurs segments respectifs sur plusieurs marchés européens. Dans le secteur de la distribution alimentaire, MC est le leader du marché portugais grâce à la marque Continente, qui exploite des hypermarchés, des supermarchés et des magasins de proximité.

Dans le segment de la santé et de la beauté, le groupe domine le marché espagnol grâce à Druni et Arenal, une association à 50/50 entre MC et la famille Casp, ainsi que le marché portugais grâce à Wells. Dans le secteur de la vente au détail de produits électroniques, Sonae possède Worten, le chef de file du marché portugais, qui exerce aussi des activités en Espagne et dans plusieurs autres pays par l'intermédiaire de sa société de services et de réparation, iServices. Dans le secteur du commerce de détail d'articles de mode, le groupe détient Salsa, un spécialiste du denim présent dans une cinquantaine de pays.

Dans le segment des produits pour animaux de compagnie, le groupe Musti, présent dans sept zones géographiques, s'impose sur le marché des pays nordiques et baltes.

Via sa filiale Sierra, Sonae opère également au niveau mondial dans le secteur immobilier, en concevant et en gérant des centres commerciaux et des projets immobiliers, notamment dans les segments des bureaux et des logements. Sierra a par ailleurs conclu un partenariat avec Bankinter pour la gestion d'ORES, qui investit dans des actifs immobiliers dans la péninsule ibérique. Sierra fait aussi partie du groupe contrôlant ALLOS, le principal exploitant de centres commerciaux en Amérique latine. En octobre, Sierra a acquis la division de la gestion immobilière d'Unibail-Rodamco-Westfield pour devenir le deuxième gestionnaire de centres commerciaux tiers en Allemagne.

Le groupe détient en outre des investissements dans des entreprises technologiques par l'intermédiaire de sa filiale Bright Pixel, qui investit dans des entreprises et des jeunes pousses proposant des solutions pour les secteurs de la vente au détail, des télécommunications et de la cybersécurité.

Par le biais de l'unité Sparkfood, le groupe Sonae fournit enfin des extraits naturels et des ingrédients actifs destinés aux soins des humains, des animaux de compagnie et des plantes.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.sonae.pt.