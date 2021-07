Sonata Software annonce l'acquisition de la société Encore Software Services, basée à San José, aux États-Unis, renforce la stratégie fondée sur les applications de Microsoft et les éditeurs de logiciels système, et pénètre de nouveaux segments verticaux dans le domaine des soins de santé et de la logistique

BANGALORE, Inde, 29 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Sonata Software a annoncé aujourd'hui la signature d'accords définitifs pour l'acquisition d'Encore Software Services, une société de services informatiques basée dans la Silicon Valley, offrant une expérience utilisateur, des informations fondées sur les données, et des services de collaboration en temps réel pour les clients des secteurs de la santé, de la chaîne d'approvisionnement/de la logistique et des éditeurs de logiciels système.

Encore Software Services, créée en 1998 et dont le siège se trouve à San José, avec un centre de développement à Chennai, s'est établie en tant que fournisseur de services de développement d'applications cloud, d'infrastructure cloud, de DevOps, de test et de maintenance.

Grâce à cette acquisition, Sonata renforce encore davantage sa présence géographique aux États-Unis avec une équipe de direction hautement expérimentée basée dans le pays. Elle ajoute une capacité d'amélioration significative de la stratégie de transformation numérique, dirigée par Platformation™ de Sonata, en renforçant les services de transformation cloud pilotés par Microsoft et les services d'automatisation des tests numériques. Elle pénètre enfin de nouveaux secteurs comme le domaine des soins de santé et celui de la logistique, en plus de renforcer son activité d'édition de logiciels système et sa stratégie cloud fondée sur les applications Microsoft. Commentant sur l'acquisition, Srikar Reddy, PDG de Sonata Software, a déclaré : « Il s'agit de la poursuite de notre stratégie de fusions et acquisitions stratégiques axée sur notre stratégie de transformation numérique dirigée par Platformation™, sur l'accès à des dirigeants locaux chevronnés et sur l'entrée dans de nouveaux secteurs verticaux de l'industrie. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe d'Encore Software Services dans la famille Sonata et de nous engager auprès des clients d'Encore Software Services, en continuant d'offrir un niveau de service élevé en plus des autres capacités de Sonata pour élargir et approfondir les relations. »

Radha Krishnan, président, et Muralee Bhaskar, PDG, les deux co-fondateurs d'Encore Software Service, déclarent : « Nous sommes ravis de se joindre à la famille Sonata. Nous voyons de grandes synergies qui aideront à faire évoluer notre entreprise avec une offre de nouveaux services numériques et généreront des opportunités pour nos collaborateurs. La stratégie de Platformation™ de Sonata nous permettra de devenir pour nos clients un partenaire encore plus stratégique et de les accompagner avec un éventail plus vaste de capacités et d'offres. »

