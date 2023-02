Sonata Software assina contrato definitivo com Quant Systems Inc., empresa de modernização da nuvem e análise de dados corporativos

Aquisição de 100% de participação em negócios à vista

A maior aquisição na história da Sonata Software acelera suas capacidades na área de Modernização e Engenharia Digital

BANGALORE, Índia, 24 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Sonata Software, empresa líder em Modernização e Engenharia Digital, anunciou que a Sonata Software North America Inc., (SSNA), subsidiária integral da Sonata Software Limited (SSL), assinou um contrato final com os acionistas da Quant Systems INC., empresa de software e soluções de TI baseada no Texas (EUA), para adquirir 100% de suas ações.

Sonata Software acquires Texas-based Quant Systems Inc.



A aquisição está alinhada com a estratégia da Sonata para acelerar a curva de crescimento, expandir e consolidar as operações. A operação acelera as capacidades da Sonata em análise de Dados Corporativos, Modernização de Nuvem, Segurança Cibernética, Salesforce, Privacidade de Dados, Adobe, e soluções em Apps Móveis & Digitais, incluindo diferentes tecnologias de IPs para Salesforce (workbox.io) e Chatbot (LISA). Além disso, permitirá expandir os conhecimentos da Sonata em serviços Financeiros e Bancários, Saúde e Ciências da Vida, Consumidor/Varejo, entre outros. Sua forte equipe de liderança tem vasta experiência e um histórico de sucessos em serviços para clientes, e inovações tecnológicas nas áreas de transformação Digital, Dados Corporativos, Salesforce, Privacidade de Dados, Snowflake e Adobe

"Esperamos ser a empresa digital de próxima geração de crescimento mais rápido, entregando modernização e resultados digitais para empresas através de nossa Platformation™. Para atingir esta visão, estabelecemos alguns pontos de aceleração estratégicos para nos prepararmos por meio da expansão de oferta de serviços em Modernização, investirmos em verticais como BFSI e Saúde & Ciências da Vida, e criarmos centros globais. A Quant Systems está alinhada com nossa aceleração estratégica e permitirá a conquista de grandes negócios nos verticais que focamos, acrescentando dois grandes clientes entre os nossos 5 principais clientes", disse Samir Dhir, MD & CEO, Sonata Software Limited.

Fundada em 2008, a Quant Systems mostrou enorme crescimento ano a ano. A empresa tem uma equipe de mais de 300 engenheiros em centros de entrega na Índia (Hyderabad) e na Costa Rica, além de presença na América do Norte para entrega de serviços de alta qualidade. A Quant se orgulha de importantes parcerias nas áreas de BFSI, Saúde & Ciências da Vida, e Cliente & Varejo. A empresa criou um forte conjunto de parcerias com líderes da indústria, incluindo AWS, Adobe, Salesforce, Snowflake, e Google Cloud. Os inovadores IPs da Quant - Workbox.io e LISA Chatbot - ampliam as ofertas da Sonata Software como parte de sua estratégia na Platformation™. LISA permite uma real experiência omnicanal, ao integrar sistemas corporativos, centro de contatos e soluções do sistema de suporte, enquanto o Workbox simplifica a Gestão Digital de Documentos.

"Temos orgulho de nosso crescimento e dos resultados que entregamos nos últimos 15 anos, pelos quais agradecemos a nossos clientes. A participação na família Sonata permitirá levar nossas IPs inovadoras e profundos conhecimentos a uma clientela mais ampla para resolver complexos desafios em gestão de dados e nuvem. Isso também abrirá novos caminhos para crescimento para o nosso pessoal e aprofundará habilidades valiosas", disse Srini Veeravelli, CEO, Quant Systems Inc.

Sobre a Sonata Software

Para mais informações, exclusivamente para a imprensa :

Nandita Venkatesh,

Sonata Software Limited

CIN- L72200MH1994PLC082110

A.P.S. Trust Building,

Bull Temple Road, N.R. Colony

Bangalore 560004, Índia

Tel:+91806778199

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2008362/Sonata_Software.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/689012/Sonata_Software_Logo.jpg

FONTE Sonata Software

SOURCE Sonata Software