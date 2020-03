Sonata Software faz aquisição estratégica da GBW, atuante global líder no empolgante espaço de Experiência do Consumidor (CX)

BANGALORE, Índia, 5 de março de 2020 /PRNewswire/ -- A Sonata Software anunciou hoje a assinatura de dois contratos definitivos para adquirir a GAPbusters Limited (GBW), a empresa com sede em Melbourne que tem estado entre as pioneiras no campo de CX, atendendo a marcas renomadas em todo o mundo por quase trinta anos.

À medida que as empresas estão cada vez mais se concentrando em mensurar e gerenciar a experiência do consumidor a fim de alimentar seu crescimento, as soluções de CX estão desempenhando um papel significativo nas iniciativas de transformação digital da maioria das organizações. De acordo com a Fortune Business Insights, "A demanda por sistemas de gestão de experiência do consumidor está aumentando por diversos setores e se espera que esse mercado ganhe uma tração significativa devido aos recentes avanços tecnológicos. De acordo com um novo estudo da Fortune Business Insights, prevê-se que mercado global de gestão de experiência do consumidor esteja estimado em US$ 23,9 bilhões até 2026, contra US$ 6,2 bilhões em 2018, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR, na sigla em inglês) de 18,5%".

A GBW há muito é conhecida por seus programas de compra misteriosa e auditoria de marca/conformidade e benchmarking de concorrentes. Nos últimos anos, a empresa adotou uma abordagem baseada em plataforma para suas novas ofertas de solução em pesquisa de funcionários, gestão de feedback, programas de voz do consumidor a fim de ampliar o leque de CX alavancando capacidades de IA e aprendizagem automática (ML, na sigla em inglês) para entregar recomendações perspicazes e práticas para seus clientes com requisitos de CX mais evoluídos.

Ao comentar sobre a aquisição, o Sr. Srikar Reddy, diretor administrativo e CEO da Sonata Software, declarou: "Esta aquisição é empolgante para a Sonata, pois é uma reafirmação de nossa abordagem voltada à Plataformas rumo à transformação digital, acrescentando uma importante oferta de experiência ao consumidor voltada à plataforma às nossas soluções atuais, criando um valor substancial aos nossos clientes atuais e futuros, proporcionando uma oferta de transformação digital mais abrangente, cobrindo 360 graus da jornada do consumidor tornando, possivelmente, a Sonata bastante única em sua capacidade de oferecer tão experiência unificada em todo o ciclo de vida do consumidor". Discorrendo ainda mais, o Sr. Srikar Reddy afirmou: "De fato, nas verticais de Varejo, Produtos Embalados ao Consumidor (CPG, na sigla em inglês), Serviços e Viagem, que têm sido uma de nossas áreas de foco, agora poderemos oferecer um local único com ofertas de soluções de CX andam de mãos dadas com os IP's, e todos os nossos Clientes e prospectos que estão buscando constantemente monitorar, mensurar, obter insights e aprimorar seus serviços não precisam sair à busca das melhores e mais confiáveis soluções de CV da categoria, com profundos insights do setor como uma grande vantagem".

A aquisição da GBW, vindo, como de fato, como consequência de uma aquisição prévia no ano passado da Scalable Data Systems, uma empresa com sede em Brisbane, entre as outras aquisições e investimentos que a Sonata fez nos últimos 24 meses, não apenas solidifica a presença da Sonata na Austrália, mas também abre novas geografias no sudeste da Ásia e Europa onde a GBW possui grandes clientes nos setores de restaurantes de comida rápida (QSR, na sigla em inglês), varejo, automotivo e petróleo e gás.

O Sr. Grant Salmon, CEO da GBW, comentou: "Estamos empolgados por fazer parte da Sonata. Vemos uma oportunidade de nos diferenciarmos por meio da adoção da abordagem de Platformation™, além de enriquecermos e aprimorarmos ainda mais nossas ofertas alavancando as capacidades de nível internacional da Sonata em IA e outras tecnologias de ponta. Nossos clientes atuais também estarão encantados ao continuarem obtendo a qualidade de serviço elevado que costumam ter, além de obter acesso a um conjunto mais amplo de capacidades por meio da solidez financeira, estabilidade e presença global que a Sonata traz consigo. Agora, além de podermos investir rapidamente para fazer nosso negócio escalar em termos de alcance, capacidade e serviço, também alavancaremos a presença global da Sonata mediante acesso e serviço a novos mercados. Nossos funcionários terão oportunidades de uma escolha mais diversificada de soluções e para o desenvolvimento de suas carreiras ampliando, ao mesmo tempo, o escopo para estender essas virtudes a mercados e geografias mais novos".

Os aspectos jurídicos, regulatórios e comerciais da aquisição serão concluídos no devido curso.

FONTE Sonata Software

