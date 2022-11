Sonata Software obtiene por segunda vez consecutiva el codiciado premio Golden Peacock 2022 por su excelencia en la gobernanza corporativa

BANGALORE, India, 22 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Sonata Software, una compañía global de servicios de TI y soluciones tecnológicas, anunció que, por segunda vez consecutiva, obtuvo el codiciado premio Golden Peacock (Pavo Real de Oro) a la Excelencia en la Gobernanza Corporativa para el año 2022, en una categoría nacional del sector de TI.

Sonata Software recibió el premio durante la ceremonia "Golden Peacock Awards Nite", celebrada el 10 de noviembre de 2022, en el transcurso de la convención global sobre gobernanza y sostenibilidad corporativa "2022 London Global Convention on Corporate Governance & Sustainability", presentada por Institute of Directors de India en Londres (Reino Unido). El tema de la convención fue "Building an Effective Board that Works & TOP GLOBAL TRENDS" (Construir juntas eficaces que funcionen y PRINCIPALES TENDENCIAS GLOBALES).

Los premios Golden Peacock, instituidos por el Institute of Directors (IOD) de India en 1991,ahora se consideran como un punto de referencia de la excelencia corporativa en todo el mundo. Ningún premio ha logrado tanto respeto y admiración de la industria como los premios Golden Peacock, que hoy reciben más de 1.000 postulaciones para los diversos premios cada año. Esto se debe en gran medida a su proceso de evaluación transparente y en tres etapas, basado en criterios internacionalmente reconocidos.

"La gobernanza corporativa es la expresión de los sistemas de valor de la empresa en términos reales. En Sonata, la honestidad, integridad y transparencia son valores fundamentales, y la buena gobernanza corporativa refleja la manera en que esos valores se traducen en prácticas y procesos cotidianos. Estamos encantados con el premio Golden Peacock, porque, más que nada, es un reconocimiento a nuestros valores y nuestra eficacia al garantizar que esos valores estén en el centro de todo lo que hacemos", afirmó Samir Dhir, director ejecutivo de Sonata Software.

"Sonata Software, como una de las empresas líderes a nivel mundial en servicios de TI y soluciones tecnológicas, contribuye a que las empresas logren su transformación digital con un enfoque especial del diseño basado en el pensamiento que resulta adecuado en esta era digital altamente competitiva. Fundada en 1994 como una de las industrias de más rápido crecimiento, mantiene una junta eficaz con un alto nivel de independencia e impulsa una buena gobernanza corporativa, a la vez que garantiza una cultura de diversidad, inclusión, transparencia, equidad y responsabilidad, además de adoptar diversas políticas de desarrollo social. En su última encuesta de satisfacción para accionistas en 2020, obtuvo una calificación de 4 sobre 5,, un resultado notable. Felicitaciones", afirmó Manoj K. Raut, director ejecutivo y secretario general del Instituto de Directores de India.

Jagannathan Chakravarthi, director financiero de Sonata Software, expresó: "Este premio es un testimonio de nuestros esfuerzos constantes para cumplir con los más altos estándares en gobernanza corporativa y prácticas organizacionales. Al implementar las mejores prácticas y garantizar un flujo de información oportuno y efectivo y una mayor transparencia, nos esforzamos por crear un sólido entorno de confianza en el liderazgo y la gestión de nuestra empresa".

