Sonata Software s'associe à Microsoft pour le lancement de Microsoft Cloud for Retail

BANGALORE, Inde, 8 février 2022 /PRNewswire/ -- Sonata Software, une société mondiale de services informatiques et de solutions technologiques, s'associe à Microsoft pour le lancement de Microsoft Cloud for Retail, renforçant ainsi ses offres pour l'industrie de la vente au détail.

Depuis plus de trois décennies, Sonata Software est partenaire de Microsoft et fournit des produits et services de haute qualité basés sur les offres de Microsoft. La collaboration avec Microsoft Cloud for Retail devrait renforcer davantage cette relation.

Sonata Software a fourni au fil des ans des solutions de haute qualité pour les détaillants dans le monde entier, sur la base d'une compréhension approfondie des marchés de détail et des besoins des détaillants, en utilisant des IP de classe mondiale, des outils internes de migration et de modernisation, de solides services d'ingénierie, tous étayés par Platformation™, son cadre de transformation numérique unique. Sonata Connected Retail offre des solutions personnalisées, intelligentes et adaptatives qui permettent aux détaillants de libérer le potentiel latent de leurs activités et de faire face à l'évolution des marchés.

« Sonata Connected Retail est synonyme d'expériences omnicanales de premier ordre pour les clients de détail, les aidant à créer des expériences d'achat personnalisées pour leurs clients, dans les mondes physique et numérique. Le partenariat avec Microsoft Cloud for Retail améliorera encore nos capacités, en mettant l'accent sur l'exploitation des données, l'amélioration de l'expérience d'achat, la création de chaînes d'approvisionnement durables en temps réel et l'autonomisation des associés de magasin », a déclaré Rajsekhar Datta Roy, responsable des applications commerciales et plateformes de l'industrie, Sonata Software.

Robbee Minicola, directeur senior en charge de la stratégie de partenariat, WW Retail & Consumer Goods Industries chez Microsoft, a ajouté, « Sonata et Microsoft ont une relation de longue date, et ensemble, nous allons fournir des solutions qui permettent aux détaillants de renforcer la résilience et de se développer maintenant et à l'avenir. »

Les clients peuvent trouver la solution Sonata Connected Retail via Microsoft AppSource .

Sonata Software est un partenaire Or de Microsoft, reconnu pour son expertise dans la prestation de la plus haute qualité de service sur la pile de Microsoft. Sonata est membre du Microsoft Inner Circle for Business Applications et Microsoft nous a nommé partenaire de l'année pour les applications commerciales dans la région de l'Inde en 2021. Sonata est également titulaire de toute une série de spécialisations avancées de Microsoft.

À propos de Sonata Software

