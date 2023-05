Sonata Software tem o orgulho de fazer parceria com a Microsoft para o lançamento do Microsoft Fabric

BANGALORE, Índia, 26 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Sonata Software, empresa líder em engenharia de modernização, anunciou que está orgulhosa de fazer parte do lançamento global do Microsoft Fabric no evento Microsoft Build em Seattle, Estados Unidos.

O Microsoft Fabric é uma plataforma de análise unificada de ponta a ponta que reúne todos os dados e ferramentas analíticas que as empresas precisam. Ele permite que as empresas gerenciem seus dados em um único lugar com um conjunto de experiências analíticas que trabalham juntas perfeitamente para ajudar a transformar os dados em uma vantagem competitiva hoje e estabelecer as bases para inovações de IA do futuro. O que diferencia o Microsoft Fabric é seu data lake multinuvem chamado OneLake, governança e segurança abrangentes, experiências baseadas em IA com o Copilot e integração profunda com os aplicativos do Microsoft 365.

A equipe da Sonata teve uma jornada empolgante de mais de 6 meses trabalhando com a equipe do Microsoft Fabric. Isso deu à equipe a oportunidade de aprender o novo paradigma da plataforma de análise de ponta a ponta SaaS, de trabalhar em estreita colaboração com as equipes de engenharia de produtos da Microsoft e de compartilhar suas descobertas e contribuições sobre o produto que estava em desenvolvimento.

"Agradecemos muito a Sonata Software, nossa parceira global de tecnologia e integração de sistemas, por sua valiosa contribuição na evolução do Fabric e por ser uma parceira confiável para ajudar na modernização da análise de nossos clientes", disse Arun Ulagaratchagan, CVP da Azure Data.

O Microsoft Fabric oferece integração de dados, engenharia de dados, armazenamento de dados, ciência de dados, análise em tempo real e business intelligence - tudo hospedado em uma solução SaaS concentrada que permite simplificar com uma única fonte confiável.

"Estamos muito orgulhosos e entusiasmados em fazer parceria com a Microsoft para o lançamento do Microsoft Fabric. Acreditamos firmemente que o Fabric é inovador no que pode fazer pelos clientes que estão modernizando seu patrimônio de dados global. Traremos todo um conjunto de recursos complementares em termos de IPs, bem como recursos em todo o mundo para ajudar os clientes a modernizar seu patrimônio de dados e adotar esta plataforma mais rapidamente", disse Rajasekhar Datta Roy, CTO da Sonata Software.

Sobre a Sonata Software

Para mais informações, somente para a imprensa :

Nandita Venkatesh,

Sonata Software Limited

CIN- L72200MH1994PLC082110

A.P.S. Trust Building,

Bull Temple Road, N.R. Colony

Bangalore 560004, Índia

Tel.:+91806778199

[email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/689012/3972645/Sonata_Software_Logo.jpg

FONTE Sonata Software

SOURCE Sonata Software