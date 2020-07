Sondage : les acheteurs de technologies IdO sont optimistes quant aux dépenses d'investissement à court terme

LONDRES, 28 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Un nouveau sondage mené auprès de plus de 100 utilisateurs d'entreprise et fabricants de produits qui se procurent des solutions technologiques basées sur l'Internet des objets montre que ces personnes ne laissent pas la pandémie mondiale contrarier leurs plans d'investissement pour le deuxième semestre de 2020 et au-delà. L'IoT M2M Council (IMC), la plus grande communauté mondiale d'acheteurs IdO qualifiés réunissant plus de 25 000 membres, vient de publier son indice trimestriel des acheteurs IdO pour le deuxième trimestre 2020. Ce dernier indique que près de 25 % des répondants prévoient d'investir dans les six prochains mois, un pourcentage légèrement en hausse par rapport à la même du quatrième trimestre 2019.

« Environ la moitié des répondants à notre enquête prévoient de réaliser des investissements au cours de l'année prochaine, ce qui représente une hausse nettement supérieure par rapport au pourcentage semestriel », a déclaré la présidente de l'IMC et directrice générale adjointe chargée du marketing chez le fournisseur de technologie MultiTech, Sara Brown. « Les technologies IdO se trouvent au cœur des stratégies d'atténuation de la pandémie, notamment celles touchant la télésanté, le contrôle de foules à distance, les espaces de travail intelligents et, bien entendu, la gestion des chaînes d'approvisionnement. Alors que l'IdO joue un rôle déterminant dans la lutte contre la pandémie, la COVID-19 semble accélérer le déploiement des technologies de l'IdO », ajoute-t-elle.

L'enquête de l'IMC rapporte les tendances du comportement des acheteurs de solutions IdO et segmente les répondants en utilisateurs d'entreprise, fabricants de produits (FEO) et développeurs d'applications. Dans la catégorie des FEO, le nombre de répondants ayant déclaré ne pas envisager de plans d'investissement dans des solutions IdO a fortement chuté. Parmi les utilisateurs d'entreprise, le nombre de répondants prévoyant d'investir dans un délai de 6 mois a fortement augmenté. Finalement, parmi les développeurs d'applications, le nombre de répondants envisageant d'investir sur une période de 12 mois a fortement augmenté, tandis que ceux prévoyant d'investir sur une période 6 mois ont légèrement diminué.

« Il est important de garder à l'esprit que cette enquête ne représente qu'un seul point de données et que la situation peut rapidement changer si l'économie mondiale se rétracte soudainement. Cela dit, nous constatons une augmentation très significative de l'intérêt pour les projets de l'IMC à tous les niveaux, notamment en ce qui concerne nos événements en ligne », a déclaré Brown. En septembre prochain, l'IMC prévoit d'organiser une conférence en ligne à grande échelle couvrant à la fois les applications IdO grand public et industrielles (pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.iotm2mcouncil.org/iotdays).

À propos de l'IoT M2M Council

Réunissant plus de 25 000 utilisateurs d'entreprise, fabricants et concepteurs d'équipement et développeurs d'applications qui se procurent des solutions IdO en tant que membres, l'IMC est le plus grand groupe professionnel dédié au secteur mondial de l'IdO/M2M. Parmi les sociétés membres soutenant le conseil d'administration figurent 1NCE, Aeris, Amazon Web Services, AVSystem, BICS, Digi International, HPE, iBasis, KORE, Losant, MultiTech, NimbeLink, Pod Group, Semtech, Taoglas, Tata Communications, Telit, u-blox et Vodafone.

