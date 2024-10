SONECT annonce une expansion stratégique par le biais d'un modèle de franchise dans l'Union européenne et à travers le monde

La société offre une solution bénéfique pour tous aux entreprises locales en permettant aux détaillants et aux organisations non financières de proposer des retraits d'argent directement en magasin ou une sélection de services bancaires. Avec cette approche de franchise, SONECT est prête à porter ce modèle unique à de nouveaux sommets, afin de répondre à la demande croissante de solutions bancaires et d'argent liquide pratiques dans l'UE et le reste du monde.

« Nous pensons que l'expansion par le biais d'un réseau de franchise peut représenter un énorme potentiel. Cela va nous permettre de bâtir une communauté internationale de partenaires locaux, où chacun s'engage à améliorer la commodité et la sécurité de l'accès aux espèces et aux services bancaires », a déclaré Konstantinos Birtachas, PDG de SONECT. « Avec ce modèle, nous donnons aux entrepreneurs locaux les moyens de nous aider à encourager l'innovation et à stimuler la croissance économique. Notre vision est de rendre nos services universellement disponibles, partout et à tout moment. »

SONECT peut être intégrée aux applications bancaires existantes pour permettre aux utilisateurs de retirer de l'argent directement auprès de détaillants et de chaînes de magasins. En outre, SONECT a mis au point une application autonome permettant aux particuliers d'envoyer de l'argent à travers la planète par le biais de cashlinks et de retirer de l'argent liquide dans les points de vente partenaires.

L'entreprise suisse recherche actuellement des franchisés passionnés par les solutions financières numériques, engagés à fournir un excellent service à la clientèle et prêts à participer à ce parcours transformateur. Les franchisés auront accès à la plateforme avancée et aux ressources de soutien de SONECT, et auront la possibilité de créer des points accessibles de retrait d'espèces au sein de leurs communautés.

Pour plus d'informations sur les possibilités de franchise, consultez le site sonect.net.

Les personnes qui souhaiteraient devenir un partenaire franchisé dans une région peuvent contacter : [email protected]

Les personnes qui souhaiteraient transformer leur magasin en point de retrait d'espèces peuvent contacter : [email protected]

À propos de SONECT

SONECT est une entreprise technologique suisse et un établissement de monnaie électronique connu pour sa capacité à combiner l'accès numérique et physique à l'argent liquide. Grâce à l'application Sonect, qui peut être téléchargée partout en Europe via l'App Store ou le Google Play Store, les utilisateurs peuvent localiser les commerces à proximité qui proposent des retraits d'espèces, les magasins locaux étant ainsi transformés en points d'accès à l'argent liquide. Actuellement opérationnelle en Suisse et en Italie, Sonect a d'ambitieux projets d'expansion dans l'Union européenne et dans d'autres pays. En permettant aux détaillants locaux de devenir des fournisseurs d'argent liquide et de services bancaires, SONECT crée un pont entre les solutions numériques et le besoin d'espèces au quotidien, encourageant l'inclusion financière et la commodité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2540749/Sonect_Expansion.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2540726/4989555/sonect_Logo.jpg