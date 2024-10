SONECT fait son entrée sur le marché de l'Union européenne avec une expansion significative

La pénétration de nouveaux marchés permettra à la SONECT de fournir des services plus efficaces aux particuliers, aux établissements non financiers, aux banques, aux organisations financières et à d'autres entreprises dans l'ensemble de l'UE. En s'implantant dans l'ensemble de l'Union européenne, SONECT prévoit une plus grande agilité pour répondre aux demandes localisées du marché et des utilisateurs.

« L'expansion de notre présence dans l'UE en pénétrant les marchés locaux renforce notre engagement à garantir l'accessibilité des solutions de gestion des espèces et des services bancaires à nos partenaires et aux populations », a déclaré Konstantinos Birtachas, PDG de SONECT. « Ce changement nous permet de rester à la pointe du secteur de la fintech et des avancées du marché, en offrant une expérience de service plus fluide et plus réactive. Notre capacité à offrir nos services dans de nouveaux lieux témoigne également de notre immense croissance et de l'amélioration de nos capacités opérationnelles. Notre objectif est de mettre en place des « guichets automatiques virtuels » aux quatre coins du continent. »

Par cette étape, SONECT réaffirme son engagement à fournir des solutions sécurisées, efficaces et durables en matière de retrait d'espèces et de services bancaires, marquant ainsi un nouveau pas en avant dans la révolution de l'accessibilité aux espèces et des services bancaires à l'échelle internationale. Elle indique que la SONECT souhaite devenir un acteur important du paysage financier numérique à l'échelle locale et mondiale.

L'application de retrait d'argent SONECT est opérationnelle en Suisse et en Italie et peut être téléchargée à partir de l'App Store et du Google Play Store partout dans l'UE. L'application SONECT est entièrement intégrée au réseau bancaire ouvert TWINT, ce qui donne aux utilisateurs suisses une autre possibilité d'utiliser l'application. Avec cette expansion, l'application deviendra bientôt entièrement fonctionnelle dans les autres États membres de l'Union européenne, offrant aux citoyens de l'UE une alternative pratique aux guichets automatiques traditionnels lorsqu'ils retirent de l'argent.

À propos de SONECT :

SONECT, une société de fintech suisse, se consacre au développement de produits financiers numériques, notamment des applications de retrait d'argent. Elle se spécialise également dans la mise en place de services bancaires en prêtant sa licence aux entreprises qui souhaitent offrir des services financiers. Solidement implantée sur les marchés suisse et italien, l'entreprise est devenue une marque reconnaissable dans la région, ce qui lui permet d'envisager de nouveaux horizons.

