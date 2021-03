Songclip™ anuncia USD 11 millones en nuevos fondos de financiamiento

Songclip trabaja en nombre de la industria de la música para ofrecer tecnología de respaldo y licencias con el fin de facilitar las integraciones musicales, el cumplimiento, la medición y la monetización en diversos sectores de aplicaciones de consumo. Al ofrecer una selección de clips musicales con autorización legal, incluidos los derechos de publicación y sincronización, la solución de productos multipatentada de la empresa, la API de Songclip, se integra fácilmente en plataformas sociales, aplicaciones móviles y mercados virtuales. Songclip opera la biblioteca de videos musicales metaetiquetados de búsqueda más sencilla del mundo, que ofrece una sólida analítica de datos sobre las interacciones de los consumidores con la música, a la vez que impulsa la distribución, el consumo, el descubrimiento y la monetización para los titulares de derechos de propiedad intelectual.

"La misión de Songclip es proteger la propiedad intelectual de la industria musical en nombre de los titulares de los derechos, a la vez que se abre un camino para que las aplicaciones innoven con la música", comentó Andy Blacker, cofundador y director ejecutivo. "La música se ha convertido en la característica más buscada para citas, aplicaciones de fotografía y acondicionamiento físico, y Songclip la posibilita con responsabilidad y en cumplimiento con los requerimientos de la industria".

"Songclip reimaginó la música en un nuevo formato diseñado específicamente para la expresión social, el descubrimiento y la creación", indicó John vanSuchtelen, cofundador y director de operaciones. "Nuestra API y nuestro motor de búsqueda patentado facilitan a los desarrolladores aprovechar estos momentos clave en cualquier canción, lo que le permite mejores interacciones al consumidor".

La nueva inversión se destinará a avanzar en el desarrollo de los productos de Songclip, así como también de su motor de búsqueda, el análisis de datos y la implementación de la API. La empresa reclutará talento adicional, diverso y de primer nivel para ampliar el actual equipo de especialistas en música, móviles y productos de Songclip. Los fundadores de Songclip anteriormente fueron parte de Bandsintown y Zynga.

"Ha llegado el momento en que la demanda de integración musical por parte de las innumerables empresas nativas digitales ya no puede satisfacerse con los marcos de concesión de licencias que actualmente utiliza la industria de la música. Dejar el dinero sobre la mesa simplemente no es una opción para los creadores de música y los titulares de los derechos de propiedad intelectual. La plataforma de Songclip permite a la industria de la música satisfacer esta creciente demanda y generar un importante flujo de ingresos que tradicionalmente ha sido desaprovechado", señalaron Zach Katz, socio y director ejecutivo, y Shara Senderoff, socia y presidenta de Raised in Space.

Songclip™ es un nuevo formato musical con licencia creado específicamente para el envío de mensajes de texto, publicaciones en redes sociales y comunicaciones rápidas. La solución de productos multipatentada de Songclip, la API de Songclip, se integra fácilmente en plataformas de redes sociales, aplicaciones móviles y mercados virtuales para impulsar la expresión, monetización y transmisión de música. Songclip opera la biblioteca de clips musicales metaetiquetados de búsqueda más sencilla del mundo en colaboración con la industria de la música. Para obtener más información, visite songclip.com.

