Songtradr acquiert Pretzel, une plateforme d'octroi de licences musicales pour les streamers

L'accord élargit les capacités de gestion des droits et l'empreinte des licences de Songtradr

LOS ANGELES, 21 avril 2021 /PRNewswire/ -- Songtradr, le plus grand marché de licences musicales B2B au monde, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Pretzel, la première plateforme au monde à fournir de la musique sécurisée pour les streamers. En plus de résoudre le problème de la monétisation du streaming en direct, Pretzel offre aux détenteurs de droits tels que les artistes et les labels une exposition à des millions de nouveaux auditeurs très impliqués grâce aux diffusions en direct. Pretzel est la troisième acquisition de Songtradr en 2021 et vient renforcer les solutions technologiques de l'entreprise.

« La musique et les jeux ont toujours été indissociables. Les joueurs sont parmi les fans de musique les plus engagés et les plus précieux. La croissance explosive des diffusions en direct dans les domaines de l'art de vivre et des jeux ouvre une multitude de possibilités pour nos artistes et nos clients. Nous avons immédiatement vu le potentiel de la technologie révolutionnaire de Pretzel en matière d'expérience utilisateur et de gestion des droits dans notre écosystème, et nous avons constaté un alignement clair de notre vision, de nos valeurs et de notre culture », a déclaré Paul Wiltshire, PDG de Songtradr.

Au cours de l'année 2020, les revenus mensuels récurrents de Pretzel ont augmenté de plus de 600 %, avec l'octroi de licences pour plus de 6 millions de titres par les détenteurs de droits. L'entreprise fournit actuellement plus de 12 000 heures de musique pour des flux monétisés sur des plateformes telles que Twitch et YouTube. Le catalogue de musique de Pretzel est constamment mis à jour par son équipe, ce qui en fait une solution de musique à grande échelle et compatible avec le streaming pour les créateurs de contenu. Ces derniers n'ont pas à se soucier des suppressions relatives à la loi DMCA ni des revendications Content ID.

« Nous sommes ravis de rejoindre l'une des entreprises de technologie musicale à la croissance la plus rapide au monde et de continuer à innover avec nouvelles solutions », a affirmé Nate Beck, cofondateur et PDG de Pretzel. « Notre objectif avec Pretzel a toujours été de permettre aux broadcasters de diffuser en continu la musique qu'ils veulent écouter, tout en rémunérant équitablement les artistes, les auteurs-compositeurs, les labels et les éditeurs. En joignant nos forces à celles de Songtradr, nous pourrons accélérer notre progression, en développant une plateforme qui révolutionne la manière dont la musique est concédée sous licence. »

L'accord avec Pretzel marque la quatrième acquisition de Songtradr depuis la fin de son tour de financement de série C en juillet 2020, au cours duquel la société a levé 30 millions de dollars. Les autres sociétés acquises faisant désormais partie de Songtradr sont Big Sync Music, Cuesongs et Song Zu.

À PROPOS DE SONGTRADR :

Songtradr est le plus grand marché de licences musicales B2B au monde. Il fournit aux créateurs de musique et aux détenteurs de droits une solution technique complète pour la gestion et la monétisation des droits tout en offrant aux utilisateurs de musique B2B tels que les marques, les annonceurs, les réalisateurs de films, les réseaux de SVOD et de diffusion, les plateformes de jeux, de streaming et de réseaux sociaux un accès à la musique guidé par l'IA très efficace. https://www.songtradr.com/

À PROPOS DE PRETZEL :

Pretzel est le premier service de streaming musical entièrement agrée pour les créateurs de contenu diffusé en direct sur des plateformes telles que Twitch et YouTube. Pretzel développe une technologie qui résout les complexités des licences musicales multipartites tout en payant les redevances de manière efficace et transparente aux détenteurs de droits. https://www.pretzel.rocks

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1085219/Songtradr_Logo.jpg

SOURCE Songtradr