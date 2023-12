Sonhos para 2024 são o tema do espisódio especial do podcast VWCO News

SAO PAULO, 20 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Um novo ano se aproxima e com ele os sentimentos de esperança e renovação são aflorados. Trata-se de uma época de celebração e também de um convite para rever as metas concretizadas, fazer planos e sonhar. Portanto no episódio especial de fim de ano, o podcast VWCO News convida três colaboradores para conversarem sobre seus sonhos para 2024 e revisitarem momentos importantes que os marcaram.

Em um bate-papo leve e descontraído, quem conversa sobre suas expectativas e desejos para o próximo ano é Maria das Dores Maniero, copeira na VWCO há 17 anos; Ivan Levenhagem, gerente executivo de Software e Conectividade; e Simone Mendes, motorista de testes da montadora.

No comando do episódio estão Gustavo Dantas e Maria Eduarda Ramos, do time de Comunicação Corporativa da VWCO, sob a coordenação de Marcos Brito, diretor da área. A produção e edição do episódio têm o apoio de Danielle Ritton, Isabella Novaes e Wander Gartner.

Quer conferir mais sobre o assunto? Escute o episódio em: https://open.spotify.com/episode/0MAlVjdQwAL8z3tfqgFYrP?si=S4Mt9GsNQ5e6nq0yh1LAow

