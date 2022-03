Sonim lance des versions déverrouillées du téléphone XP3plus ultra-robuste pour les marchés mondiaux

« Nous prenons notre format de téléphone le plus populaire et le mettons maintenant à la disposition d'un public mondial plus large », a déclaré John Graff, directeur marketing de Sonim. « Les versions déverrouillées de ce téléphone à clapet populaire sont indépendantes du réseau et disponibles pour les utilisateurs qui veulent la flexibilité permettant de trouver un plan et un réseau qui répondent le mieux à leurs besoins. »

Avec une conception simple et fiable, le XP3plus dispose d'un écran plus grand, de boutons programmables supplémentaires pour améliorer la productivité et d'une nouvelle interface utilisateur intuitive avec des touches programmables dynamiques. Une batterie plus grande, la plus puissante de sa catégorie, offre des performances qui durent des jours et non des heures.

Ce téléphone à clapet compact répond aux normes de performance robustes (RPS) de Sonim. Basées sur plus de dix ans de retours d'expérience des clients dans les environnements les plus extrêmes au monde, les normes de performance robustes de Sonim se composent de 12 références d'endurance et de durabilité qui dépassent les normes de durabilité militaire (MIL-STD-810H).

Le XP3plus est résistant aux chutes et étanche. Il peut résister à des chutes de 1,5 mètre sur le béton et être immergé dans 1,5 mètre d'eau pendant 30 minutes. La qualité audio des appareils Sonim est supérieure et le XP3plus ne fait pas exception. Le haut-parleur audio ultra-fort et clair de plus de 100 dB avec suppression du bruit est suffisamment fort pour être entendu dans l'environnement de travail ou la réunion de famille les plus bruyants. Il est également fourni avec la garantie complète de 3 ans de Sonim, leader de l'industrie.

Le XP3plus est actuellement disponible auprès des partenaires de distribution Sonim suivants :

États-Unis/Canada

Crossover

Europe

Capestone

Australie/Nouvelle-Zélande/Asie

Logic Wireless

D'autres distributeurs seront bientôt ajoutés. Visitez le site Web de Sonim pour obtenir les dernières informations.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Sonim XP3plus .

À propos de Sonim Technologies, Inc.

Sonim Technologies est l'un des principaux fournisseurs américains de solutions de mobilité ultra-robustes conçues spécifiquement pour les travailleurs physiquement engagés dans leur environnement de travail, souvent dans des rôles critiques. La solution Sonim comprend des téléphones mobiles ultra-robustes, une série d'accessoires de qualité industrielle et des applications de données et de flux de travail qui sont collectivement conçus pour accroître la productivité, la communication et la sécurité des travailleurs sur site. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.sonimtech.com .

Mises en garde importantes concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act (réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Ces déclarations concernent, entre autres, les performances futures des appareils et des technologies de Sonim et de ses partenaires et leur acceptation continue par le marché. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes, estimations et projections actuelles de Sonim concernant ses activités et son secteur d'activité, sur les convictions de la direction et sur certaines hypothèses formulées par la société, qui sont toutes susceptibles de changer. Ces déclarations impliquent des risques et des incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou indiqués dans les déclarations prospectives. Pour obtenir une liste des facteurs susceptibles d'entraîner des différences significatives des résultats réels, consultez les facteurs potentiels décrits dans la section « Risk Factors » incluse dans le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que dans d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (disponibles ici www.sec.gov ). Sonim vous met en garde contre une confiance excessive dans les déclarations prospectives, qui ne reflètent qu'une analyse et ne sont valables qu'à la date de publication du présent document. Sonim n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances qui pourraient survenir après la date de publication de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1762737/XP3plus.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/151907/sonim_technologies_logo.jpg

SOURCE Sonim Technologies