Sonim Technologies et Mem-Star Rugged s'associent pour apporter les dispositifs ultra-robustes de Sonim au service commercial de Crown au Royaume-Uni

AUSTIN, Texas, 9 juin 2021 /PRNewswire/ -- Sonim Technologies (Nasdaq : SONM) a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Mem-Star Rugged , un fournisseur de solutions robustes fournissant du matériel informatique durable, afin d'offrir le smartphone XP8 ultra-robuste de Sonim et le téléphone XP5s au Royaume-Uni via la plate-forme d'achat Crown Commercial Service (CCS).

Mem-Star Rugged est un fournisseur privilégié de technologie robuste dans tout le Royaume-Uni et a rempli les conditions rigoureuses requises pour obtenir une place en tant que fournisseur gouvernemental sur le site d'achat en ligne de CCS Technology - Cadre RM6147.

« Le coût total de possession est un facteur clé pour servir nos clients gouvernementaux », a déclaré Mat Ananin, Directeur des ventes chez Mem-Star Rugged. « En tant que pionnier de la technologie robuste, nous sommes ravis d'ajouter Sonim à notre offre de produits et de fournir à nos clients des appareils essentiels qui peuvent résister aux environnements de travail extrêmes. »

Construits selon les normes de performances robustes qui font la réputation de Sonim, les XP8 et XP5s sont des appareils Android tout-en-un durables et fiables qui peuvent réduire le coût total de possession (TCO) en raison de leurs fonctionnalités étendues, leur durabilité prouvée et leur garantie complète de 3 ans.

Les produits Sonim vont des appareils mobiles Android ultra-robustes, des tablettes et des logiciels aux accessoires de qualité industrielle spécialement conçus pour servir des industries comme le transport et la logistique, la construction, ainsi que pour servir ceux qui jouent des rôles essentiels en matière de sécurité publique et militaire.

« Notre partenariat avec Mem-Star Rugged fournira aux autorités locales et aux entreprises du secteur public au Royaume-Uni des options plus robustes et l'une des meilleures garanties de l'industrie », a déclaré Jonathan Nelson, Directeur des ventes UE chez Sonim Technologies. « Nous sommes impatients de travailler avec Mem-Star Rugged et d'équiper leurs clients avec des dispositifs de communication instantanés, fiables et sécurisés qui fonctionnent dans des conditions dangereuses, isolées et d'urgence. »

