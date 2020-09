SonoScape lança o mais recente sistema de ultrassom de alto padrão - a linha Elite

A escolha ideal e sustentada em valor : com um pool das partes que são usadas em modelos de alto padrão, bem como componentes com princípios de design similares, a linha ELITE é um tesouro em avanços tecnológicos calcados no núcleo de engenharia de ponta da SonoScape – a plataforma inteligente de ultrassom Wis+. Recursos, a exemplo de ferramentas automatizadas com base em IA como S-Fetus, Auto OB, e tecnologias de imagem lúcida estão basicamente incorporadas à plataforma, fazendo da linha uma escolha sustentada por valor além das expectativas.

"Nós desenvolvemos a linha ELITE numa cooperação intensa com especialistas em clínica geral", disse Zhou Wenping, chefe de pesquisa e desenvolvimento da SonoScape Medical Corporation. "Acredito que esta nova linha vai substancialmente aumentar a confiança nos diagnósticos e capacitar clínicos gerais a aproveitar as vantagens das tecnologias de próximo nível como a CEUS".

Núcleo clássico, nova abordagem: a nova oferta tem quatro vezes mais a capacidade de processamento de dados e dez vezes mais a taxa de resposta do sistema, de acordo com seu anúncio oficial. Estes tipos de melhoramentos grandemente aperfeiçoam o fluxo de trabalho dos clínicos gerais e a confiança no diagnóstico, apresentando modos de renderização avançados, como S-Live Silhouette, Color 3D e outros.

"O lançamento suave da linha ELITE chamou muita atenção", disse Hover Zheng, gerente de produtos da SonoScape. "Este novo acréscimo poderá ser um real fator de mudança em seu segmento, uma vez que você recebe o melhor de ambos os mundos, configurações sofisticadas e custos razoáveis".

Com foco em otimização da aquisição de imagem e nos fluxos do trabalho de gerenciamento de diagnóstico de pacientes, a SonoScape está fornecendo soluções práticas para hospitais e clínicas, enquanto procura intensificar seu desempenho, melhorando simultaneamente a experiência do paciente, os resultados de saúde e a experiência da equipe, ao mesmo tempo que reduzem o custo do atendimento

A respeito

Fundada em 2002 em Shenzhen, China, a SonoScape compromete-se com "importar-se com a vida através da inovação", fornecendo soluções de ultrassom e endoscopia e proporcionando serviços de primeira qualidade. A empresa agora possui sete centros de pesquisa e desenvolvimento em Shenzhen, Xangai, Harbin, Wuhan, Tóquio, no Vale do Silício e em Seattle. Mundialmente colocada entre as 10 principais marcas de ultrassom, a SonoScape intensamente investe em pesquisa e desenvolvimento anualmente, com mais produtos avançados a serem introduzidos na linha de produtos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1251779/SonoScape_ultrasound_solutions.jpg

FONTE SonoScape Medical Corporation

SOURCE SonoScape Medical Corporation