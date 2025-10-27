Sony Semiconductor Solutions va lancer le premier capteur d'image CMOS pour applications automobiles avec interface MIPI A-PHY intégrée

Des performances HDR élevées et une faible consommation d'énergie pour les caméras automobiles de la prochaine génération

ATSUGI, Japon, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Sony Semiconductor Solutions Corporation (Sony) a annoncé aujourd'hui la sortie prochaine de l'IMX828, le premier*1 capteur d'image CMOS pour applications automobiles avec interface MIPI A-PHY intégrée. Il existe plusieurs normes d'interface de transmission à grande vitesse pour les applications automobiles. Ce produit est le premier dans l'industrie*1 à inclure l'interface dans le capteur d'image.

L'IMX828 offre une résolution de 8 mégapixels effectifs*2 et le niveau d'attributs de plage dynamique élevée (HDR) le plus élevé de l'industrie*1. Les puces de sérialisation montées à l'extérieur, qui étaient nécessaires sur les modèles précédents pour satisfaire aux normes d'interface de transmission à grande vitesse, ne sont plus nécessaires, ce qui permet d'obtenir un système de caméra compact qui consomme moins d'énergie et contribue à une conception thermique optimisée. En outre, les attributs HDR améliorés apportent des améliorations exponentielles à la reconnaissance d'objets à forte luminosité, tels que les LED rouges. Une fonction de surveillance du stationnement à faible consommation d'énergie est également intégrée pour détecter les sujets en mouvement et réduire les risques de vol et de vandalisme.

À l'avenir, Sony envisage également de développer de nouveaux produits intégrant des normes de transmission à grande vitesse autres que MIPI A-PHY. Sur la base d'une stratégie d'interface flexible et ouverte, Sony continuera à contribuer à l'innovation technologique requise pour les caméras automobiles de prochaine génération.

*1 Parmi les capteurs d'image CMOS destinés aux caméras automobiles. Selon les recherches de Sony (à la date de l'annonce du 28 octobre 2025). *2 Sur la base de la méthode de spécification des pixels effectifs pour les capteurs d'image.

Nom du modèle Date d'envoi des échantillons (prévue) Capteur d'image CMOS IMX828 de type 1/1,7 (9,28 mm de diagonale) à

8 mégapixels effectifs Novembre 2025

Il existe plusieurs normes d'interface de transmission à grande vitesse pour prendre en charge les communications à large bande, à faible latence et très fiables entre la caméra et l'unité de commande électronique (ECU) que requièrent les systèmes de caméras automobiles. L'IMX828 est le premier*1 exemple de produit équipé d'une interface MIPI A-PHY directement intégrée dans le capteur d'image. Le nouveau capteur est également équipé d'un circuit de traitement des erreurs exclusif à Sony, qui le rend très résistant aux erreurs déclenchées par des bruits externes lors de la transmission des données.

Grâce à ces caractéristiques, le nouveau produit offre les avantages suivants aux entreprises OEM et aux partenaires de niveau 1 :

Réduction des coûts grâce à l'élimination de la nécessité d'un sérialisateur monté à l'extérieur

Taille compacte de la carte et réduction de la production de chaleur

Réduction de la consommation d'énergie du module de caméra

Meilleure résistance aux erreurs dues aux bruits extérieurs

Caractéristiques principales

Première * 1 interface MIPI A-PHY intégrée (en option)

Fonction de surveillance du stationnement intégrée et à faible consommation d'énergie (en option)

Amélioration des performances de reconnaissance grâce au niveau HDR le plus élevé de l'industrie *1

En collaboration avec Mobileye, Sony a introduit un nouveau mode dual-HDR qui améliore les performances en basse lumière et réduit le flou de mouvement pour une meilleure vision par ordinateur

Répond à la demande d'applications de haute qualité dans les habitacles

Fournit le niveau de cybersécurité requis pour les applications embarquées (en option)

Veuillez consulter le site officiel pour les spécifications et autres détails.

https://www.sony-semicon.com/en/news/2025/2025102801.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2803519/image_5053442_10456845.jpg