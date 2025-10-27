Sony Semiconductor Solutions va lancer le premier capteur d'image CMOS pour applications automobiles avec interface MIPI A-PHY intégrée
News provided bySony Semiconductor Solutions Corporation
Oct 27, 2025, 21:30 ET
Des performances HDR élevées et une faible consommation d'énergie pour les caméras automobiles de la prochaine génération
ATSUGI, Japon, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Sony Semiconductor Solutions Corporation (Sony) a annoncé aujourd'hui la sortie prochaine de l'IMX828, le premier*1 capteur d'image CMOS pour applications automobiles avec interface MIPI A-PHY intégrée. Il existe plusieurs normes d'interface de transmission à grande vitesse pour les applications automobiles. Ce produit est le premier dans l'industrie*1 à inclure l'interface dans le capteur d'image.
L'IMX828 offre une résolution de 8 mégapixels effectifs*2 et le niveau d'attributs de plage dynamique élevée (HDR) le plus élevé de l'industrie*1. Les puces de sérialisation montées à l'extérieur, qui étaient nécessaires sur les modèles précédents pour satisfaire aux normes d'interface de transmission à grande vitesse, ne sont plus nécessaires, ce qui permet d'obtenir un système de caméra compact qui consomme moins d'énergie et contribue à une conception thermique optimisée. En outre, les attributs HDR améliorés apportent des améliorations exponentielles à la reconnaissance d'objets à forte luminosité, tels que les LED rouges. Une fonction de surveillance du stationnement à faible consommation d'énergie est également intégrée pour détecter les sujets en mouvement et réduire les risques de vol et de vandalisme.
À l'avenir, Sony envisage également de développer de nouveaux produits intégrant des normes de transmission à grande vitesse autres que MIPI A-PHY. Sur la base d'une stratégie d'interface flexible et ouverte, Sony continuera à contribuer à l'innovation technologique requise pour les caméras automobiles de prochaine génération.
|
*1 Parmi les capteurs d'image CMOS destinés aux caméras automobiles. Selon les recherches de Sony (à la date de l'annonce du 28 octobre 2025).
|
*2 Sur la base de la méthode de spécification des pixels effectifs pour les capteurs d'image.
|
Nom du modèle
|
Date d'envoi des échantillons (prévue)
|
Capteur d'image CMOS IMX828 de type 1/1,7 (9,28 mm de diagonale) à
|
Novembre 2025
Il existe plusieurs normes d'interface de transmission à grande vitesse pour prendre en charge les communications à large bande, à faible latence et très fiables entre la caméra et l'unité de commande électronique (ECU) que requièrent les systèmes de caméras automobiles. L'IMX828 est le premier*1 exemple de produit équipé d'une interface MIPI A-PHY directement intégrée dans le capteur d'image. Le nouveau capteur est également équipé d'un circuit de traitement des erreurs exclusif à Sony, qui le rend très résistant aux erreurs déclenchées par des bruits externes lors de la transmission des données.
Grâce à ces caractéristiques, le nouveau produit offre les avantages suivants aux entreprises OEM et aux partenaires de niveau 1 :
- Réduction des coûts grâce à l'élimination de la nécessité d'un sérialisateur monté à l'extérieur
- Taille compacte de la carte et réduction de la production de chaleur
- Réduction de la consommation d'énergie du module de caméra
- Meilleure résistance aux erreurs dues aux bruits extérieurs
Caractéristiques principales
- Première * 1 interface MIPI A-PHY intégrée (en option)
- Fonction de surveillance du stationnement intégrée et à faible consommation d'énergie (en option)
- Amélioration des performances de reconnaissance grâce au niveau HDR le plus élevé de l'industrie*1
- En collaboration avec Mobileye, Sony a introduit un nouveau mode dual-HDR qui améliore les performances en basse lumière et réduit le flou de mouvement pour une meilleure vision par ordinateur
- Répond à la demande d'applications de haute qualité dans les habitacles
- Fournit le niveau de cybersécurité requis pour les applications embarquées (en option)
Veuillez consulter le site officiel pour les spécifications et autres détails.
https://www.sony-semicon.com/en/news/2025/2025102801.html
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2803519/image_5053442_10456845.jpg
WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?
Newsrooms &
Influencers
Digital Media
Outlets
Journalists
Opted In
Share this article