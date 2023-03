Sooma Medical reçoit la désignation de dispositif révolutionnaire de la FDA pour son dispositif innovant de traitement de la dépression à domicile

HELSINKI, 6 mars 2023 /PRNewswire/ -- Sooma Medical, une société de dispositifs médicaux basée en Finlande, a reçu la désignation Breakthrough Device par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour son dispositif de neuromodulation portable administré par le patient pour traiter la dépression.

Ce traitement révolutionnaire utilise un léger courant électrique pour stimuler des zones ciblées du cerveau, améliorant ainsi de manière significative les symptômes de la dépression. La désignation de percée de la FDA est réservée aux nouvelles thérapies qui présentent un potentiel significatif d'amélioration par rapport aux options existantes pour des conditions graves ou potentiellement mortelles.

« Nous sommes ravis de recevoir cette désignation de percée de la FDA », a déclaré Tuomas Neuvonen, PDG de Sooma. « C'est un énorme pas en avant pour notre entreprise et, plus important encore, pour les millions de personnes qui souffrent de dépression. Nous nous engageons à rendre ce traitement innovant accessible aux patients américains aussi rapidement que possible. »

La dépression est un grave problème de santé mentale qui touche des millions de personnes dans le monde. Les options de traitement actuelles, telles que les antidépresseurs et la psychothérapie, peuvent être efficaces, mais ont également des limites. La thérapie de la dépression Sooma offre une nouvelle alternative non invasive qui a le potentiel d'améliorer de manière significative la vie des personnes souffrant de dépression.

Sooma Medical se consacre au développement de solutions innovantes et accessibles pour améliorer la vie des personnes affectées par des problèmes de santé mentale. La société continue de travailler en étroite collaboration avec la FDA pour mettre ce traitement sur le marché et le rendre accessible à un plus grand nombre de patients le plus rapidement possible.

À propos de la thérapie de dépression Sooma

La thérapie de la dépression Sooma, déjà approuvée dans l'UE, est une option efficace de traitement de première main de la dépression utilisée par des centaines de patients chaque année dans plus de 30 pays. La thérapie, qui est indolore et n'implique aucun médicament, est toujours prescrite par un professionnel de la santé.

Le traitement consiste en des séances quotidiennes de 30 minutes pendant un minimum de trois semaines. Il peut également être utilisé en tant que traitement autonome ou en complément d'autres types de traitement, comme les produits pharmaceutiques, sans risque d'interactions médicamenteuses dangereuses.

La plupart des patients peuvent ressentir un soulagement de leurs symptômes dépressifs vers la troisième semaine de traitement. Selon les données post-commercialisation de Sooma, plus de la moitié des patients obtiennent une réponse clinique complète, c'est-à-dire une amélioration de 50 % ou plus de leurs symptômes dépressifs après le traitement.

À propos de Sooma

Sooma Medical est une entreprise finlandaise de dispositifs médicaux créée en 2013, qui travaille en étroite collaboration avec des experts de premier plan en psychiatrie et en neurophysiologie clinique pour développer des solutions de traitement efficaces pour les problèmes de santé dans ces domaines. Les dispositifs médicaux de Sooma sont conçus et fabriqués en Finlande selon le système international de gestion de la qualité ISO 13485 pour les dispositifs médicaux. Les dispositifs développés par Sooma ont été approuvés par des autorités sanitaires internationales telles que Santé Canada, MDA, HSA, TGA et COFEPRIS. À ce jour, plus de 10 000 patients ont trouvé un soulagement grâce à ces traitements. La thérapie de la dépression Sooma est disponible dans plus de 30 Fpays dans le monde.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Irene Pérez Molina à l'adresse [email protected] .

SOURCE Sooma Medical