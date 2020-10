Sophi.io, du Globe and Mail, remporte un prestigieux prix de journalisme en ligne

Sophi.io, une suite d'outils d'intelligence artificielle développée par The Globe and Mail, remporte le prix mondial de l'innovation technique au service du journalisme numérique

TORONTO, 21 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Sophi.io , le moteur d'automatisation et de prédiction basé sur l'intelligence artificielle du Globe and Mail, a remporté le prix du journalisme en ligne pour l'innovation technique au service du journalisme numérique, décerné par l'Online News Association (ONA, association des actualités en ligne).

« Pour l'entreprise et la structure du journalisme, priorités cruciales pour le domaine en ce moment, le projet gagnant est une innovation technique à fort impact. C'est particulièrement utile pour les salles de rédaction locales qui manquent de ressources », a déclaré un juge, selon l'ONA.

Un autre juge l'a décrit comme « une façon classique et chic de travailler plus intelligemment, pas plus dur », tandis qu'un autre a déclaré que la contribution gagnante « présente une mise en œuvre réfléchie et audacieuse d'un outil qui peut considérablement améliorer la pratique du journalisme en ligne. »

Phillip Crawley, éditeur et PDG du Globe and Mail, a déclaré : « J'ai été heureux d'apprendre que l'ONA a choisi Sophi comme lauréat d'un prix axé sur l'innovation. L'innovation est un élément clé de notre mission à The Globe and Mail, et il est gratifiant de la voir reconnue hors de nos murs. Nous continuerons à transformer le domaine avec Sophi.io. »

Sophi est un système d'intelligence artificielle qui aide les éditeurs à identifier leur contenu le plus précieux. Il possède de puissantes capacités de prédiction : grâce au traitement du langage naturel, il aide les éditeurs à comprendre quel contenu doit être mis en place dans le paywall pour maximiser les revenus d'abonnement, sans sacrifier les recettes publicitaires.

Sophi Automation conserve de manière autonome le contenu numérique pour trouver et promouvoir les articles les plus précieux. Il place 99 % du contenu sur toutes les pages numériques du Globe and Mail, y compris sa page d'accueil et ses pages de section. Sophi a connu un tel succès qu'il est maintenant utilisé pour la mise en page. Sophi est à la disposition des éditeurs du monde entier pour aider leurs producteurs de contenu à se concentrer sur la création des meilleurs articles possibles.

Greg Doufas, directeur technique du Globe and Mail, a déclaré : « Sophi.io a été le fruit d'un formidable effort conjoint entre nos scientifiques et développeurs de données, ainsi que notre extraordinaire salle de presse, qui ont collaboré étroitement pour façonner et créer quelque chose qui a véritablement révolutionné le domaine. Nous sommes très fiers d'accepter un prix mondial aussi prestigieux - et nous recherchons des partenaires de choix qui aimeraient également utiliser Sophi." »

En mai, Sophi a également remporté le 2020 North American Digital Media Award décerné par la World Association of News Publishers (WAN-IFRA) dans la catégorie Meilleure start-up de journalisme numérique. Ce prix récompense les éditeurs de presse qui ont réalisé des projets de médias numériques uniques et originaux au cours de l'année écoulée.

Sophi a également été présélectionné pour d'autres prix en début d'année, notamment par l'International News Media Association pour la Meilleure nouvelle technologie ou le meilleur produit numérique, et par Digiday pour la Meilleure stratégie de diversification des revenus ainsi que pour la Meilleure innovation de produit numérique.

À propos du Globe and Mail et de Sophi.io

The Globe and Mail est le principal média d'information du Canada. Depuis 1844, il mène la conversation nationale et provoque des changements politiques grâce à un journalisme courageux et indépendant. La couverture primée du Globe and Mail sur les affaires, la politique et les affaires nationales touche 6 millions de lecteurs chaque semaine, dans la presse écrite et en ligne. The Globe croit que l'avenir du journalisme réside dans sa capacité à apporter aux lecteurs les histoires qu'ils veulent et doivent connaître. C'est pourquoi l'entreprise a investi dans une science des données innovante et a engagé des spécialistes de l'industrie technologique pour développer Sophi.io (un système d'intelligence artificielle avec des capacités prédictives) et l'a utilisé pour automatiser la curation et la promotion du contenu.

CONTACT : Jamie Rubenovitch,chef du marketing, Sophi, The Globe and Mail, 416-585-3355, [email protected]

