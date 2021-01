SOPHiA GENETICS nomme Kathy L. Hibbs, figure influente du domaine conformité, au conseil d'administration

Régulièrement reconnue comme l'une des femmes les plus influentes de la région de la Bay Area par les journaux d'affaires de San Francisco et de la Silicon Valley, Hibbs est classée par Chambers comme l'une des avocates générales les plus influentes des États-Unis. Elle siège aux conseils d'administration de Decipher Biosciences, Inc. et de Cadex Genomics Inc. Au cours de ses 15 années d'expérience en tant que cadre supérieur et secrétaire générale de deux sociétés publiques actives dans le domaine de la biotechnologie, Genomic Health, Inc. et Monogram Biosciences, Inc., Hibbs a développé sa passion pour la médecine personnalisée et le pouvoir de l'innovation pour améliorer la vie des patients. Elle est mondialement reconnue pour son efficacité, ayant été la première à obtenir l'autorisation de la FDA pour les tests génétiques en vente libre.

« Nous sommes heureux d'accueillir Kathy au sein du conseil d'administration de SOPHiA », a déclaré Jurgi Camblong, PDG et fondateur de SOPHiA GENETICS. « L'entreprise bénéficiera considérablement de la vaste expérience de Kathy en matière d'affaires juridiques et réglementaires, en particulier dans le secteur des biotechnologies. Elle a largement contribué à l'accessibilité des tests génétiques et à l'utilisation de données probantes du monde réel, conduisant des millions de personnes à prendre des décisions de santé plus proactives, et elle est donc totalement en phase avec notre mission de démocratisation de la médecine fondée sur les données. »

« La position de SOPHiA sur le marché et sa pénétration rapide aux États-Unis font d'aujourd'hui un moment passionnant pour rejoindre l'entreprise », a ajouté Kathy Hibbs. « Nous partageons une passion commune et un engagement à amener la médecine personnalisée au prochain chapitre de son développement. Je trouve cela vraiment inspirant et je suis impatiente de faire profiter le conseil de mon expérience. »

Cette dernière nomination fait suite à celle de Didier Hirsch, ancien directeur financier d'Agilent. Hirsch a rejoint le conseil d'administration de SOPHiA en octobre 2020 et préside le comité d'audit dont Hibbs fera partie. Ces nominations s'inscrivent dans un contexte plus large de professionnalisation de l'entreprise, afin d'assurer la cohérence avec la réglementation grandissante d'une industrie en constante croissance.

À propos de SOPHiA GENETICS

SOPHiA GENETICS est une entreprise de technologie de la santé qui démocratise la médecine fondée sur les données pour améliorer les résultats de santé et l'économie dans le monde entier. En exploitant la puissance des données sanitaires de nouvelle génération pour la gestion du cancer et des maladies rares, la plate-forme universelle SOPHiA permet aux chercheurs cliniques d'agir avec précision et confiance. L'approche innovante de l'entreprise permet à une communauté en constante expansion de plus de 1 000 institutions de bénéficier du partage des connaissances, favorisant ainsi une nouvelle ère dans le domaine des soins de santé. La réussite de SOPHiA est reconnue par les « 50 entreprises les plus intelligentes » du MIT Technology Review.

