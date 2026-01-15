Sopra Steria confirmé parmi les leaders de l'action climatique par le CDP pour la 9ᵉ année consécutive

Pour la neuvième année consécutive, Sopra Steria figure parmi les entreprises reconnues pour l'excellence de leur engagement environnemental par le CDP (anciennement Carbon Disclosure projet), une organisation internationale indépendante, à but non lucratif, qui œuvre pour la transparence et le progrès dans la transition environnementale

Le Groupe est de nouveau classé dans la "Liste A" du CDP, distinction réservée aux organisations les plus engagées en matière de transparence, de pilotage et de réduction de leurs impacts climatiques, en particulier des émissions de gaz à effet de serre.

En 2025, seules 877 entreprises, soit 4 % des organisations évaluées, figurent sur la Liste A du CDP.

PARIS, 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, acteur majeur de la Tech en Europe, confirme pour la neuvième année consécutive sa place au sein de la "Liste A" du CDP, qui distingue les entreprises mondiales les plus performantes en matière de lutte contre le réchauffement et d'adaptation à la nouvelle donne climatique. Cette reconnaissance illustre la solidité et la maturité de la stratégie de transition environnementale de Sopra Steria, fondée sur une trajectoire engagée de longue date et sur l'amélioration continue des plans d'actions déployés.

Référence internationale en matière d'évaluation environnementale, le CDP salue la capacité de Sopra Steria à transformer ses engagements climatiques en résultats opérationnels, notamment sur le scope 3, qui concentre l'essentiel de l'empreinte carbone du Groupe.

« Cette distinction attribuée par le CDP reflète avant tout l'opérationnalisation et l'accélération de nos plans d'actions en faveur du climat. Dans un contexte géopolitique et réglementaire particulièrement incertain, Sopra Steria a fait le choix de maintenir le cap fixé et d'intensifier les efforts de décarbonation de ses activités, en particulier sur le scope 3, à travers les achats responsables, la sobriété appliquée à nos usages informatiques. Notre ambition est claire : inscrire Sopra Steria sur une trajectoire qui reste compatible avec le zéro émission nette à horizon 2040, tout en accompagnant nos clients dans la transition environnementale de leur modèle de production et de distribution. », commente Axelle Lemaire, Directrice exécutive de la Performance durable chez Sopra Steria.

