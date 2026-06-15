Sopra Steria étend sa collaboration stratégique avec Red Hat pour industrialiser une IA embarquée souveraine

PARIS, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- Sopra Steria annonce l'extension de sa collaboration stratégique avec Red Hat, premier fournisseur mondial de solutions open source, pour industrialiser une IA embarquée souveraine, du centre de données jusqu'aux équipements de terrain les plus contraints.

Cette initiative s'attaque aux environnements où l'IA est la plus difficile à déployer – et où elle est la plus utile. Systèmes de défense, services publics et infrastructures critiques doivent continuer à fonctionner quand la connectivité se rompt, tout en gardant la maîtrise de leurs données et de leurs modèles.

Pour Sopra Steria, entreprise européenne ancrée dans les systèmes critiques et les secteurs régulés, il s'agit de sa première offre edge industrialisée, entièrement bâtie sur des standards ouverts.

De nombreuses organisations ont expérimenté l'IA avec succès, mais passer de la preuve de concept à un fonctionnement fiable sur le terrain reste un obstacle de taille. Pour y parvenir, Red Hat fournit les briques ouvertes, et Sopra Steria les intègre, les sécurise et les exploite sous la forme d'un système déployable et homologué, prêt pour le terrain. Ensemble, les deux entreprises veulent aider les organisations à passer des pilotes expérimentaux à une IA déployée en production, à grande échelle.

L'initiative réunit tout le cycle de vie de l'IA dans un même environnement de cloud hybride. Red Hat OpenShift AI centralise l'entraînement des modèles et la gestion de leur cycle de vie ; Red Hat Device Edge exécute des modèles légers sur des équipements de terrain très contraints ; et Red Hat Edge Manager automatise la maintenance et les mises à jour de larges parcs d'équipements, y compris ceux opérant en connectivité dégradée ou intermittente.

Une IA en temps réel au cœur des secteurs critiques

Cette initiative commune industrialise le cycle de vie des applications edge : elle accélère les traitements et soutient la continuité opérationnelle, là où les décisions se prennent :

- Transport et logistique de flottes : accélérer la détection d'anomalies en temps réel et le routage prédictif directement sur les cartes électroniques embarquées des réseaux de transport mobiles, pour optimiser la disponibilité des systèmes.

- Infrastructures de terminaux publics : assurer un filtrage sécurisé des données et des diagnostics immédiats sur les terminaux de santé et de sécurité déployés sur le terrain, en maintenant la continuité opérationnelle locale même lorsqu'ils sont déconnectés.

- Communications régulées […]

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Contact médias : Aurélien Flaugnatti, [email protected]