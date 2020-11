Sorcia Minerals en de Universiteit van Santiago kondigen de ondertekening aan van een R+D+I-overeenkomst met betrekking tot de extractie van lithium

Een Amerikaans mijnbouwbedrijf en een Chileense openbare universiteit slaan de handen in elkaar om op een ecologisch verantwoorde manier lithiumchloride 30 % te produceren

SANTIAGO, Chili, 19 november 2020 /PRNewswire/ -- SORCIA MINERALS LLC (SORCIA) en de UNIVERSITEIT VAN SANTIAGO IN CHILI (USACH) hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R+D+I) bij de implementatie van nieuwe technologieën voor de winning van mineralen. Dit maakt een duurzame commerciële productie van lithiumchloride 30 % mogelijk, zonder gebruik te maken van het water dat in de salars (zoutvlakten) aanwezig is en met een herinjectie van maximaal 90 % van het pekelwater in zijn natuurlijke toestand.

Volgens de overeenkomst zal de USACH de extractie- en productieprocessen voor lithiumchloride valideren die in een door Sorcia / IBAT gebouwde fabriek zijn ontwikkeld en in de aan de universiteit verbonden salars worden uitgevoerd, waardoor de extractie van lithium in alle salars, ook in die met een lage concentratie, mogelijk wordt.

De overeenkomst voorziet ook dat internationaal gerenommeerde panelleden, zoals Dr. John Burba, een reeks congressen geven aan de USACH.

Daniel T. Layton, voorzitter van Ensorcia Group, zei: "Wij geloven volledig in de voordelen van het partnerschap tussen de handelswereld en de academische wereld. We hadden ons geen betere partner kunnen indenken dan de USACH, waarmee we samen ongetwijfeld grote vooruitgang zullen boeken. In het geval van lithium ontwikkelt Chili een nieuw model, een model dat het milieu en de rechten en gezondheid van inheemse volkeren, die in voorouderlijke gebieden in de buurt van de salars leven, respecteert. We zullen een nieuwe benadering aanbieden die Chili in de technologische voorhoede van de lithiumindustrie zal houden."

Jorge Torres Ortega, Vicevoorzitter van de USACH, zei: "We zijn erg blij met deze overeenkomst, waarover we zeven maanden onderhandeld hebben en die ons in staat zal stellen om een wereldwijde bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van schone technologieën voor de lithiumindustrie in Chili. De USACH zal een motor zijn in de ontwikkeling van het land in samenwerking met Sorcia, maar ook met derden, bij voorkeur Chileense staatsburgers, in de ontwikkeling van geavanceerde technologieën zoals autonoom rijden, technologieën voor elektrische auto's, artificiële intelligentie, de productie en recycling van batterijen en verbeteringen in zonnepanelen."

Deze overeenkomst is tot stand gekomen nadat de USACH studies had uitgevoerd naar verschillende beschikbare technologieën en Sorcia / IBAT koos om een duurzaam en milieubewust proces te ontwikkelen.

