SOS Agência: O primeiro reality de agências digitais no Brasil faz grande sucesso e estreia sua segunda temporada

Primeiro reality de agências digitais no Brasil, SOS Agência, ganha destaque internacional na Times Square, em NY

SÃO PAULO, 17 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- As agências de marketing tem a importante missão de auxiliar empresas e indivíduos a atingir seus objetivos com inúmeras estratégias, a exemplo do branding que ajuda a construir a identidade de uma marca sólida criando lealdade entre os clientes, e o marketing digital que vem transformando a maneira das empresas promoverem seus produtos e serviços utilizando as redes sociais, tráfego pago e site, aumentando as vendas de maneira mais eficaz e eficiente.

Rodrigo Maciel, é o primeiro mentor de agências de marketing digital do Brasil e também o criador do primeiro reality de agências, o SOS Agência.

Um reality que mescla entretenimento, algumas confusões e muita entrega de valor para empresas do mercado criativo. Seu formato inovador tem o objetivo de ajudar a agência a performar melhor em seu segmento, ter mais e melhores vendas, mais lucro e por consequência mais qualidade de vida. Durante as gravações do reality que duraram 30 dias ele assume a gestão completa da agência escolhida. Esta já é a segunda temporada desde a sua estreia em 2019.

Rodrigo conta que sua experiência no mercado vem desde 1998 quando ele abriu uma produtora de site. "Eu sempre fui inquieto e sempre quis fazer algo fora do comum, criar algo que não existia ainda naquela época, eu cheguei a fazer um site completo de histórias em quadrinhos, e isso nos colocou em destaque e protagonismo no mercado da produção de sites em Santa Catarina". Além disso, ele conta que no ano de 2003 criou uma ferramenta de atendimento ao cliente que também não existia no mercado, sendo um diferencial competitivo importante e inovador..

Após a primeira temporada do SOS Agência, Rodrigo se tornou sócio da Umbler (plataforma de marketing para empresas e agências digitais), e em 2022 nasceu o projeto chamado Umbler Club, que é o maior hub de agências, e tem como objetivo disponibilizar benefícios para os empreendedores donos de agências no Brasil. "Não existe nada comparado ao ecossistema do Ubler Club, o projeto veio para transformar agências comuns e com pouca perspectiva de futuro em agências produtivas e lucrativas", explica Rodrigo.

O Umbler Club abrange os 15 principais modelos de agências como, agências de publicidade, gestão de redes sociais, tráfego pago, publicidade e propaganda, assessoria de imprensa e também agências que estão em começo de jornada. As agências que fazem parte do projeto contam com as mentorias e acompanhamentos do mentor Rodrigo Maciel, tendo acesso a área de membros com todos os cursos e treinamentos de aceleração de agências, e todos os benefícios que a Plataforma Umbler oferece.

Em agosto deste ano ocorreu a 2° temporada do reality SOS Agência, segundo Maciel os pré requisitos para as seleções era as agências terem uma sede e fazer parte do projeto Umbler Club. "Das 14 agências que se inscreveram a selecionada foi a EXP MARK que fica localizada em Brusque - SC, a empresa conta com mais de 13 colaboradores e está no mercado há 5 anos, conseguimos fazer as gravações com uma qualidade de produção impecável. E apesar do final surpreendente a EXP teve resultados expressivos após a passagem do Reality em sua sede", conta Rodrigo.

O reality obteve um grande índice de audiência, com episódios na íntegra na plataforma do Youtube no canal do mentor Rodrigo Maciel, além disso contou com mais de 24 conteúdos gratuitos entregues na área de membros para que os empreendedores de agências possam utilizar nos seus negócios. "Foi uma temporada transformadora para todos os envolvidos, tivemos a oportunidade de trazer grandes mentores do Brasil, Vinicius Gambeta, Filipe Martins do Portal Publicitário, um dos nossos grandes patrocinadores o CEO e o CTO do Reportei e conseguimos entregar para os donos da EXP MARK e para todos os telespectadores um conteúdo de grande valor que certamente mudou o patamar da agência e que mudará o jogo de quem assistir o reality e aplicar todos os ensinamentos ali repassados ", finaliza Rodrigo.

