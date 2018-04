Sotera Health LLC anuncia intenção de vender segmento de isótopos médicos da Nordion para a BWXT

"A necessidade mundial de tecnologia gama se expandiu drasticamente à medida que a demanda pela esterilização de aplicações médicas e não médicas tem acelerado em resposta às crescentes demandas regulatórias e necessidades crescentes de cuidados com a saúde", declarou Michael Petras, diretor executivo da Sotera Health. "A venda vai permitir que a BWXT entre no ramo de isótopos médicos com funcionários altamente talentosos e instalações especializadas que são reconhecidas como as melhores do setor. Como a única prestadora totalmente integrada de serviços críticos à missão para o setor de cuidados com a saúde em todo o mundo, a Sotera Health está empolgada quanto ao valor agregado que a Nordion trará aos nossos clientes gama, e aos nossos outros negócios líderes, Sterigenics e Nelson Labs."

Por meio do contrato, a BWXT vai adquirir essencialmente todos os ativos de isótopos médicos da Nordion, incluindo a operação radioquímica e de serviços terceirizados de fabricação em Kanata, além da operação de isótopos médicos em Vancouver, British Columbia.

Ambas as empresas continuarão operando a partir da moderna instalação licenciada em Kanata, Ontario. Aproximadamente 150 funcionários passarão para a BWXT no fechamento da venda.

"A Nordion continuará a se concentrar em acelerar o crescimento em tecnologias gama, incluindo o cobalto-60 industrial e médico que se adequa perfeitamente à missão mais abrangente da Sotera de Safeguarding Global Health™ [Proteger a Saúde Global]", declarou Kevin Brooks, presidente da Nordion.

Sobre a Sotera Health:

A Sotera Health LLC, junto com suas entidades de negócios, é a principal protetora totalmente integrada do mundo de saúde global. Com mais de 500 anos de expertise científica combinada, a empresa garante a segurança de cuidados com a saúde proporcionando serviços críticos à missão para os setores de dispositivos médicos, farmacêuticos, tecidos e alimentícios. A Sotera Health opera mais de 61 instalações em 13 países. A empresa tem mais de 2.600 funcionários em todo o mundo e alcança as vidas de mais de 180 milhões de pessoas em todo o mundo a cada ano. A Sotera Health atende a mais de 5.000 clientes em todo o mundo, incluindo 75 das 100 principais fabricantes de dispositivos médicos.

A Sotera Health entra no mercado por meio de suas três empresas líderes – Nelson Labs™, Nordion® e Sterigenics® - com a missão de garantir a segurança de cuidados com a saúde diariamente. A Nelson Labs oferece consultoria e testes analíticos e microbiológicos a fim de assistir os clientes no desenvolvimento e manutenção de soluções de esterilização em dispositivos médicos, produtos de tecido/implantáveis e dos ramos farmacêuticos e biológicos. A Nordion é a maior provedora de Cobalto-60 do mundo usado no processo de esterilização gama, bem como isótopos médicos usados no diagnóstico e tratamento de várias doenças e cânceres. A Sterigenics proporciona soluções terceirizadas abrangentes ionização e esterilização para os setores de dispositivos médicos, farmacêuticos, segurança alimentícia e materiais de alto desempenho.

A Sotera Health LLC pertence às empresas de participação privada Warburg Pincus e GTCR. Saiba mais sobre a Sotera Health em soterahealth.com, sobre a Nelson Labs em nelsonlabs.com, sobre a Nordion em nordion.com e sobre a Sterigenics em sterigenics.com.

Contatos: Paul Monlezun

Consultores de assuntos públicos

613-222-7184

paul.monlezun@publicaffairsadvisors.com





Kristin A. Gibbs

Diretor de marketing

Sotera Health LLC

kgibbs@soterahealth.com

440-262-1412

FONTE Sotera Health

SOURCE Sotera Health

Related Links

http://soterahealth.com