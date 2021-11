Sotheby's révèle l'une des plus importantes séries de ventes

1 MILLIARD DE DOLLARS D'ART SUR 7 VENTES EN 1 SEMAINE - Dévoilé aujourd'hui dans les galeries de Sotheby à New York -

De la légendaire collection Macklowe à la vente aux enchères 'Now', dédiée aux joueurs d'aujourd'hui

ENCHÈRES 15–19 NOVEMBRE

NEW YORK, 5 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Avec plus de 680 lots qui constituent ensemble l'une des plus importantes séries de ventes jamais organisées, l'intégralité de l'offre complète de la semaine d'enchères de novembre chez Sotheby's est dévoilée aujourd'hui au public dans son intégralité dans les galleries Sotheby de New York Galleries.

Avec une estimation combinée de l'ordre de 1 milliard de dollars, l'exposition et les ventes seront ancrées dans la célèbre collection Macklowe - l'une des plus grandes collections de tout genre jamais mises sur le marché. L'offre de novembre comprendra 35 œuvres de la collection, chacune étant un chef-d'œuvre à part entière. (Cliquez ici et ici pour obtenir plus de détails). Celles-ci seront présentées aux côtés de trois autres ventes en soirée, mettant en vedette des œuvres remarquables de la fin du XIXe siècle à l'art réalisé au cours des 20 dernières années, y compris Banksy , Jean-Michel Basquiat , Mark Bradford , Leonora Carrington , Jordan Casteel , Frida Kahlo , Lee Krasner , Claude Monet , Yoshitomo Nara et bien d'autres encore, ainsi que 50 œuvres de la collection du grand collectionneur d'art et producteur TV Douglas S. Cramer, dont le chef d'oeuvre Two Paintings de Roy Lichtenstein Craig – un cadeau de l'artiste et un symbole de leur très forte amitié. La semaine des ventes qui auront lieu en soirée comprendra également une vente aux enchères d'un seul lot de La Constitution des État-Unis , vendu au profit de la Fondation Dorothy Tapper Goldman.

Voici quelques faits saillants de la saison à venir :

Le Nez d' Alberto Giacometti (estimé à 70/90 millions de dollars), de la célèbre collection Macklowe, est l'une des sculptures les plus importantes de l'artiste. Rassemblant des références au surréalisme et à la sculpture africaine, Le Nez résume l'angoisse existentielle qui est au cœur de l'œuvre de Giacometti. Jamais auparavant un autre exemple de cette sculpture extraordinaire n'a été mis aux enchères, la majorité des moulages ayant été acquis presque immédiatement par de grands musées du monde entier.





: Le dernier autoportrait de Kahlo, réalisé avant sa mort en 1954, ce double portrait énigmatique avec le mari de l'artiste, , est l'exemple par excellence de son approche singulière du portrait. Estimée à 30/50 millions de dollars, cette œuvre intense et émotionnelle est sur le point de pulvériser son record d'enchères actuel de 8 millions de dollars atteint en 2016. Elle pourrait devenir l'œuvre d'art latino-américain la plus précieuse jamais vendue aux enchères. Elle sera proposée dans la vente d'art moderne du soir. Consultez la version dédiée . Le magnifique Coin du bassin aux nymphéas de Claude Monet de 1918, véritable chef-d'œuvre tardif exposant les célèbres nénuphars de l'artiste dans son jardin de Giverny, apparaît sur le marché pour la première fois depuis près de 25 ans, moyennant une estimation supérieure à 40 millions de dollars. Trois autres tableaux de Monet, dont la séduisante scène côtière de 1888, Antibes vue de la Salis (estimation 10/15 millions de dollars), rejoignent la vente d'art moderne du soir. Déclaration séparée sur Coin du bassin aux nymphéas disponible ici .

