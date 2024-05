Soudah Development und Warner Bros. Discovery International unterzeichnen Partnerschaft, um das reiche Erbe, die Kultur und die natürliche Schönheit von Soudah Peaks zu präsentieren

PARIS, 29. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Soudah Development und Warner Bros. Discovery International (WBD) haben eine einjährige Partnerschaftsvereinbarung zur Förderung und Würdigung der besonderen Natur, Kultur und des Erbes von Soudah und Teilen von Rijal Almaa, einer Region im Südwesten Saudi-Arabiens, unterzeichnet. Diese Zusammenarbeit wird sich darauf konzentrieren, den Bekanntheitsgrad von Soudah Peaks zu erhöhen – einem aufstrebenden Luxustourismusziel in den Bergen auf dem höchsten Gipfel Saudi-Arabiens in einer Höhe von 3.015 Metern über dem Meeresspiegel – und seine unvergleichliche Schönheit und Vielfalt einem weltweiten Publikum zu präsentieren.

Soudah Development & Warner Bros. Discovery International Sign Partnership to Showcase the Rich Heritage, Culture and Natural Beauty of Soudah Peaks

Das Partnerschaftsabkommen sieht die Produktion von drei Kurzdokumentationen vor, die die Naturlandschaften, das kulturelle Erbe, die Traditionen der Vorfahren, die architektonische Ästhetik, die örtliche Gemeinschaft und das breite Spektrum an einzigartigen Angeboten, einschließlich historischer Stätten und Denkmäler, in den Mittelpunkt stellen.

Diese Kurzfilme werden in diesem Sommer in Europa, den USA, dem Nahen Osten, Afrika und Indien auf den WBD-Sendern Discovery Channel, Travel Channel und Eurosport 1 und 2 zu sehen sein. Zusätzlich werden die Kurzfilme auf dem Discovery YouTube-Kanal, in den sozialen Netzwerken von VOX MEDIA und auf Discovery Channel Weibo in China ausgestrahlt.

Ing. Saleh Aloraini, CEO Soudah Development, kommentiert die Partnerschaft: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Warner Bros. Discovery, um die außergewöhnliche Schönheit und kulturelle Bedeutung der Soudah-Region und Saudi-Arabiens auf globaler Ebene bekannt zu machen. Diese Zusammenarbeit ist ein entscheidender Schritt in unserem Bestreben, Soudah als einzigartiges Luxusreiseziel in den Bergen zu positionieren, und wir sind zuversichtlich, dass es Reisende aus aller Welt in seinen Bann ziehen wird."

Die Region Soudah beherbergt eine vielfältige Fauna und Flora, eine abwechslungsreiche Topografie und einzigartige landwirtschaftliche Praktiken wie die Bienenzucht, die in den Filmen hervorgehoben werden sollen.

Mike Rich, Head of Warner Bros. Discovery, Sports & Lifestyle International Brand Partnerships, sagt: „Die Partnerschaft mit Soudah Development ist eine spannende Gelegenheit für uns, die einzigartige Anziehungskraft der Soudah-Region über unsere einflussreichen Medienplattformen zu präsentieren. Wir freuen uns darauf, unseren Zuschauern fesselnde Geschichten über die Naturwunder und das kulturelle Erbe von Soudah zu präsentieren. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit."

Informationen zu Soudah Development

Soudah Development ist eine geschlossene Aktiengesellschaft, die sich vollständig im Besitz des Public Investment Fund (PIF) von Saudi-Arabien befindet. Sie wurde gegründet, um die Entwicklung von Soudah Peaks voranzutreiben, einem luxuriösen Bergtourismusziel in der Region Aseer im Südwesten Saudi-Arabiens. Sie zielt darauf ab, die natürliche Landschaft zu erhalten und das reiche kulturelle Erbe der Region zu respektieren und gleichzeitig Tausende von direkten und indirekten Arbeitsplätzen zu schaffen, bis 2033 zum BIP des Königreichs (ohne Öl) beizutragen und die Lebensqualität der Einwohner zu verbessern. Soudah Development wurde am 24. Februar 2021 von S.K.H. Kronprinz Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Premierminister und Vorsitzender von Soudah Development, gegründet.

Informationen zu Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) ist ein führendes globales Medien- und Unterhaltungsunternehmen, welches das weltweit differenzierteste und umfassendste Portfolio an Inhalten und Marken in den Bereichen Fernsehen, Film und Streaming erstellt und vertreibt. Warner Bros. Discovery ist in mehr als 220 Ländern und Territorien und in 50 Sprachen verfügbar und inspiriert, informiert und unterhält das Publikum weltweit durch seine einzigartigen Marken und Produkte, darunter: Discovery Channel, discovery+, CNN, DC, Eurosport, HBO, HGTV, Food Network, OWN, Investigation Discovery, TLC, Magnolia Network, TNT, TBS, truTV, Travel Channel, Max, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. Film Group, Warner Bros. Television Group, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies, Discovery en Español, Hogar de HGTV und weitere. Weitere Infos unter www.wbd.com.

