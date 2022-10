Soulagez la maladie psoriasique : Journée mondiale du psoriasis 2022

STOCKHOLM, 29 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La Journée mondiale du psoriasis a lieu le 29 octobre. Chaque année, la communauté mondiale du psoriasis s'unit pour agir et sensibiliser le public à la maladie psoriasique. Le thème de cette année est la santé mentale.

Une personne sur dix atteinte de psoriasis est diagnostiquée comme souffrant de dépression clinique[1]. 48 % d'entre elles souffrent d'anxiété[2]. L'impact psychologique est de plus en plus reconnu comme une partie importante du quotidien des personnes atteintes de cette maladie.

Vicious Cycle World Psoriasis Day 2022

En effet, il existe de nombreuses raisons logiques pour lesquelles la maladie psoriasique déclenche la dépression et l'anxiété. Les personnes atteintes de cette maladie chronique et visible sont souvent confrontées à la stigmatisation et à la honte. Les symptômes peuvent être considérés comme disgracieux, et beaucoup pensent à tort que la maladie est contagieuse. La douleur et l'inconfort sont un autre combat quotidien mené par les personnes souffrant de démangeaisons cutanées ou d'inflammations articulaires. Les dépenses de santé supplémentaires, combinées à la baisse des revenus due à l'invalidité et à la discrimination, contribuent au stress financier. Les poussées imprévisibles maintiennent les personnes en alerte constante. Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, 81 % des personnes interrogées déclarent que la maladie psoriasique entraîne des répercussions sur leurs relations, leur intimité et, en fin de compte, leur bonheur[3].

Pourtant, les facteurs externes ne sont pas les seules causes de dépression et d'anxiété liées au psoriasis. En fait, la même inflammation qui provoque la maladie psoriasique peut également générer une dépression et une anxiété endogènes. C'est pour cette raison que les personnes vivant avec le psoriasis se sentent souvent prises dans un cercle vicieux. La maladie psoriasique provoque la dépression et l'anxiété. L'anxiété et la dépression, à leur tour, aggravent la maladie psoriasique.

À l'occasion de la Journée mondiale du psoriasis 2022, l'IFPA, l'organisation mondiale de lutte contre la maladie psoriasique, s'unit pour agir afin d'améliorer la santé mentale de toutes les personnes vivant avec cette maladie.

Frida Dunger Johnsson, directrice exécutive de l'IFPA, explique : « Lorsque les dermatologues et les rhumatologues prennent conscience que la souffrance de leur patient est plus profonde que les symptômes physiques, ils devraient être en mesure de lui apporter leur aide. Dans certains cas, cela peut signifier mettre à jour le cours du traitement. Nous savons qu'un traitement approprié réduit l'inflammation et améliore l'impact psychologique aussi bien que l'impact physique. »

Rejoignez l'IFPA pour partager des messages sur la santé mentale et la maladie psoriasique. Visitez psoriasisday.org pour participer.

[1] Dowlatshahi, E. A., Wakkee, M., Arends, L. R. & Nijsten, T. The prevalence and odds of depressive symptoms and clinical depression in psoriasis patients: A systematic review and meta-analysis. Journal of Investigative Dermatology 134, 1542–1551 (2014).

[2] Fleming, P. et al. The prevalence of anxiety in patients with psoriasis: a systematic review of observational studies and clinical trials. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology vol. 31 798–807 (2017).

[3] IFPA | Psoriasis and Beyond: The global psoriatic disease study. https://ifpa-pso.com/projects/psoriasis-and-beyond.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1930310/Vicious_Cycle_World_Psoriasis_Day_2022.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1930311/IFPA_WPD_2022_Logo.jpg

SOURCE IFPA