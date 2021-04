Soulmia a lancé un festival de shopping pour célébrer la Journée mondiale du design graphique : rejoignez la « Yoursoulf Zone » avec le design graphique

Pour en savoir plus sur le festival de shopping de Soulmia dédié au design graphique, rendez-vous sur https://bit.ly/3e84L6M.

En tant que best-seller de la marque, ces collections de vêtements au design graphique comme les imprimés animaliers et les slogans ont gagné une bonne réputation auprès des clients. Entre-temps, la marque a étendu la série à différentes catégories, notamment aux t-shirts, crop-tops, débardeurs, maillots de bain, robes et sweats à capuche.

Avec comme slogan de la marque « Yoursoulf Zone », Soulmia espère que tout le monde pourra embrasser sa vraie personnalité avec style. La marque tente de faire de ses produits un moyen d'expression émotionnel pour les clients. Ils ont donc conçu différents designs graphiques et les ont apposés sur leurs vêtements pour aider les clients à exprimer leur véritable style.

Depuis la création de la marque, Soulmia tente de faire passer le message aux clients que s'habiller, c'est savoir rester à la mode et confortable au quotidien. Conformément à ce concept, tous les t-shirts contiennent plus de 80 % de coton, ce qui permet aux clients d'exprimer leur personnalité tout en portant des vêtements confortables.

En tant que marque naissante, elle s'efforce d'offrir à ses clients des produits confortables et élégants à un prix abordable. Jusqu'à présent, Soulmia a étendu sa série « GRAPHIC » à plus de 3 500 styles et a mis à jour 200 looks chaque semaine. Ainsi, Soulmia est l'ultime magasin pour les fashionistas économes qui recherchent des formes authentiques et puissantes d'expression de soi.

À propos de Soulmia :

Soulmia est une marque de mode en ligne qui vise à combler le fossé entre les tendances de la mode et le confort au quotidien. La marque a vendu des produits de haute qualité et rentables à plus de 40 nations et régions, avec pour mission d'offrir à ses clients du monde entier un style de vie décontracté combiné à des looks variés.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1490270/World_Graphic_Day_Banner.jpg

Related Links

https://www.soulmiacollection.com



SOURCE Soulmia