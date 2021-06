Soulmia lance sa toute première application d'achat en ligne pour améliorer l'expérience d'achat des clients

En raison de la pandémie, les habitudes d'achat ont changé radicalement en 2020 et les points de vente se trouvent presque exclusivement en ligne, une tendance qui est susceptible de persister. Soulmia a connu de nombreux succès en tant que magasin en ligne lors de cette période difficile, assurant un service à la clientèle efficace et des services d'expédition fiables. Les ventes mensuelles ont maintenant dépassé les 5 millions de dollars et le nombre de catégories est passé de 7 à 20. Pour simplifier le processus d'achat et améliorer l'expérience des clients, l'application Soulmia a été lancée.

Soulmia place l'expérience d'achat des clients au-dessus de tout et l'application permet maintenant à ces derniers d'accéder facilement à l'état de leur commande et de faire le suivi de l'expédition en tout temps et en tout lieu. Elle permet également aux clients d'accéder facilement au soutien à la clientèle de Soulmia 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. De plus, les clients peuvent facilement partager leurs commentaires sur l'application pour que les autres visiteurs puissent les consulter et que Soulmia puisse les utiliser pour améliorer ses produits et services.

Soulmia lance plus de 200 nouveaux produits chaque jour, offrant un choix de plus de 190 000 produits à ce jour. L'application permet aux clients de recevoir des mises à jour sur les nouveaux produits, les réductions et les événements promotionnels en temps opportun.

La marque s'efforce d'offrir une grande variété de choix, mais certains clients pourraient avoir de la difficulté à prendre des décisions pendant leur processus d'achat. Soulmia fournit donc des faits d'actualité sur la mode et des inspirations quotidiennes pour les tenues des passionnés de la mode afin d'atténuer le problème que crée l'abondance de choix pour les clients. L'application fournit également aux clients une aide à la décision presque humaine grâce à une fonction de recommandations personnalisées basée sur des données.

Du 16 juin au 9 juillet, Soulmia organise une campagne pour son premier anniversaire. Afin de remercier ses clients, Soulmia offre à tous ses utilisateurs une réduction spéciale de 20 % lors de leur première commande via son application d'achat et propose également d'autres coupons exclusifs. En tant que plateforme d'achat tout-en-un en ligne, Soulmia continuera à fournir à ses clients dans le monde entier une grande variété d'articles à la mode reflétant un style de vie décontracté.

