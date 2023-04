Sound Royalties financia el nuevo centro de Miami del pionero del reggaetón

MIAMI, 6 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Sound Royalties anuncia su reciente apoyo a The Lab , un espacio innovador de grabación y eventos en el barrio Coconut Grove de Miami. The Lab es la culminación de años de duro trabajo del productor y ganador de GRAMMY Paul Irizarry, más conocido en el mundo de la música como Echo y uno de los creadores originales del reggaetón. El estudio y el equipo de productores e ingenieros que lo respaldan prometen reforzar la infraestructura para la creación de música latina, justo en el corazón de una ciudad musical clave.

Latin-GRAMMY Award-Winning Producer, Paul Irizarry, in his Miami Studio, The Lab

Sound Royalties apoyó los esfuerzos de Echo con su financiación favorable a los artistas, que adelanta los derechos futuros y permite a los creadores musicales aprovechar las oportunidades que se presentan en el momento adecuado. El proyecto de The Lab demuestra cómo una financiación rápida e inteligente como esta permite a los creadores invertir en sus comunidades sin renunciar a la propiedad de su principal activo, los derechos de autor.

"Las ventas por catálogo ocupan titulares llamativos y pueden ser la decisión correcta para algunos artistas. Pero hay historias financieras verdaderamente transformadoras impulsadas por artistas, productores y creativos que reflejan una profunda inversión en su carrera y su comunidad, el tipo de inversión que crea cambios fundacionales en sus vidas y en la comunidad que les rodea", explica Alex Heiche, consejero delegado y fundador de Sound Royalties. "Construir la infraestructura que eleva a todos los implicados es una de las principales formas en que nuestros clientes utilizan los anticipos de derechos de autor, y The Lab demuestra lo poderoso que puede ser."

"He desarrollado una relación con Sound Royalties durante los últimos cinco años. Me han ayudado a hacer realidad este sueño," cuenta Echo. "En 2001, construí el Lab original, un enorme edificio en Puerto Rico que sigue en funcionamiento. Pero en Miami, vi una oportunidad real en el mercado para un estudio profesional de muy alta gama, con una acústica y un sonido excelente, en la ubicación adecuada para servir a nuestra comunidad creativa. No había nada como lo que yo imaginaba, y Sound Royalties me ayudó a construirlo."

The Lab, con su sala de mezclas Atmos y sus equipos de última generación, se construyó para realizar grabaciones superiores y funcionar como el corazón de la música latina urbana en Miami. Esto encaja con la larga trayectoria de Echo como creador e instigador. En su primer estudio de Puerto Rico, situado en una parte de la fábrica de muebles de su padre, grabó temas fundacionales de algunos de los padres fundadores del reggaetón. Tuvo que construirlo él mismo porque nadie se tomaba la música en serio: "El reggaetón estaba empezando, la mayoría de la gente en el poder [en Puerto Rico] no quería que triunfara. Llamábamos a los estudios de salsa y profesionales y ni siquiera nos alquilaban".

Más tarde colaboró con los nombres más grandes de la industria como Pitbull, Maluma, Ricky Martin, Daddy Yankee y muchos otros, y contribuyó a crear un nuevo sonido que más tarde arrasaría en todo el mundo. Sin embargo, al mismo tiempo tenía sus propios sueños. "Puedes ser el mejor chef del mundo, pero si no tienes las herramientas adecuadas o una buena cocina, no puedes cocinar", señala. Echo quería una cocina gourmet de nivel profesional.

Ahora la tiene. "El estudio se ha llenado de una energía increíble. Las sesiones no paran, aunque acabamos de abrir hace poco", dice Echo. "Tuvimos 300 personas en nuestra inauguración. No me cabe duda de que se convertirá en un auténtico cuartel general para mi equipo creativo, y mi proceso."

Acerca de Sound Royalties

Fundada en 2014, Sound Royalties, LLC es pionera en la financiación de la música en todo tipo de flujos de derechos de autor. La empresa abrió el camino a un nuevo tipo de acceso a la financiación, empoderando a los profesionales de la industria musical en sus proyectos, sin tomar nunca posesión de sus derechos de autor y permitiendo un flujo de efectivo continuo en lugar de una recuperación del 100%. Gracias a su enfoque favorable a los artistas y financieramente sólido, Sound Royalties se ha convertido en el mayor proveedor de servicios de financiación musical del sector, con representantes en todo el mundo.

Sound Royalties ha trabajado con miles de profesionales de la industria musical, desde artistas emergentes y estrellas en ascenso hasta ganadores de premios GRAMMY, así como distribuidores de música, editores y sellos discográficos de todos los géneros. La compañía trabaja con cientos de miles de canciones y streams que incluyen créditos de Selena Gómez, Ariana Grande, Bad Bunny, Alicia Keys, Don Omar, Ozuna, Nicky Jam, Eliel Lind, El Alfa, Smokey Robinson, y muchos más. Más información en https://soundroyalties.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2048684/Sound_Royalties_Paul_Irizarry_1.jpg

FUENTE Sound Royalties

SOURCE Sound Royalties