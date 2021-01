SoundCloud erweitert die Partnerschaft mit AdsWizz für die exklusive Vermarktung der Audioplattform in der DACH Region und 11 weiteren europäischen Märkten

LONDON und SAN MATEO, Kalifornien, 20. Januar 2021 /PRNewswire/ -- SoundCloud, die weltweit größte offene Audioplattform, und AdsWizz, der weltweit führende Technologieanbieter für digitale Audiowerbelösungen, haben heute exklusive Werbepartnerschaften in Irland, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Italien, Portugal, Spanien, der Schweiz, Österreich, Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden bekannt gegeben. Die neue Vereinbarung erweitert, ab sofort, die bestehende globale Beziehung von SoundCloud mit AdsWizz und sorgt dafür, dass Werbetreibende nur über AdsWizz und ihre regionalen Partner das junge, sehr aktive und einflussreiche Publikum von SoundCloud in diesen europäischen Schlüsselmärkten erreichen können.

„Mithilfe von AdsWizz wird es für europäische Marken einfacher, die Zielgruppe der Musikfans in lokalen Märkten zu erreichen", sagt Vanessa Baria, Vize Präsident des Partner Managements bei SoundCloud. „Die Vereinbarung baut auf unserer Partnerschaft mit der fortschrittlichen Audiowerbetechnologie von AdsWizz auf und verschafft uns Zugang zu deren umfangreichen Vertriebskapazitäten und globaler Reichweite, um das weitere Wachstum unseres werbegestützten Dienstes in Europa zu unterstützen."

„Während der globalen Pandemie haben wir gesehen, dass sich das Wachstum des Audiohörens weltweit beschleunigt hat", sagte Pierre Naggar, Senior Vize Präsident des Global Demands, AdsWizz. „Da digitales Audio allgegenwärtig wird, suchen Werbetreibende nach Möglichkeiten, Zielgruppen in großem Umfang mit präzisem Targeting und messbaren Ergebnissen zu erreichen. Darüber hinaus suchen Premium-Publisher wie SoundCloud eine Lösung um Werbung zu integrieren, die ihre kostenlosen Dienste unterstützt und gleichzeitig ein positives Hör- und Werbeerlebnis bietet. Diese Partnerschaft erfüllt beide Anforderungen durch eine fortschrittliche, jedoch leicht zugängliche Plattform."

Werbetreibende können auf das Inventar von SoundCloud direkt oder programmatisch über die AdsWizz Audio Buying Platform, eine Audio-zentrierte DSP, oder über jede größere Omnichannel-DSP zugreifen. Werbetreibende in bestimmten Märkten können auch innerhalb des AdsWizz Marketplace auf SoundClouds Inventar zugreifen.

Der AdsWizz Marketplace bietet eine noch nie dagewesene Reichweite für Premium-Audioinhalte und erreicht jeden Monat über 100 Millionen individuelle Geräte auf der ganzen Welt. Darüber hinaus können Audio-Käufer Hörer auf persönlichere Weise durch reichhaltiges Zielgruppensegment-Targeting erreichen, wie z. B. Geolokalisierung, Gerätetyp, Genre, Sprache, Wetter, Interessensgebiete, demographische, verhaltensbezogene Segmente und mehr.

Werbetreibende können außerdem innovative Funktionen und Möglichkeiten freischalten, die nur auf der AdsWizz Audio Buying Platform verfügbar sind. Zu den Funktionen gehören neue Audio-Werbeformate wie ShakeMe, Second Screen Device Retargeting, Dynamic Creative Optimization und Voice Ads. Darüber hinaus ermöglicht die AdsWizz Buying Platform Werbetreibenden eine erweiterte Mediaplanung, die Integration von First-Party-Daten, Targeting nach Smart Speaker-Hersteller und erweiterte Podcast-Einkaufsmöglichkeiten.

Die neue Vereinbarung erweitert die bestehende globale Beziehung von SoundCloud mit AdsWizz, einer Tochtergesellschaft von SiriusXM. Pandora, ebenfalls im Besitz von SiriusXM, ist für Werbung und Vertrieb für SoundCloud exklusiv in den USA zuständig.

ÜBER SOUNDCLOUD

SoundCloud ist die weltweit größte offene Audioplattform, die von einer vernetzten Community aus Musikschaffenden, Hörern und Kuratoren betrieben wird, die am Puls der Zeit sind und wissen, was in der Kultur neu und aktuell ist. SoundCloud wurde 2007 gegründet und stellt den Audioschaffenden der Welt die besten Tools, Dienste und Ressourcen zur Verfügung, um ihre Karrieren aufzubauen und zu erweitern. Mit über 250 Millionen Tracks von 30 Millionen Künstlern, die in 190 Ländern gehört werden, findet die Zukunft der Musikbranche zuerst auf SoundCloud statt.

ÜBER ADSWIZZ

AdsWizz hat eine End-to-End-Technologieplattform geschaffen, die das Ökosystem der digitalen Audiowerbung vorantreibt. AdsWizz ist die zugrundeliegende Monetarisierungslösung für bekannte Musikplattformen, Podcasts und Sendergruppen auf der ganzen Welt. Durch dynamische Werbeeinblendungen, fortschrittlich programmierte Plattformen und innovative Audioformate verbindet AdsWizz effizient Käufer und Verkäufer für digitale Audio- und Podcast-Werbung. AdsWizz ist im Besitz von SiriusXM und hat seinen Hauptsitz in San Mateo, Kalifornien, mit einem Technology Development Hub in Bukarest, Rumänien.

SOURCE SoundCloud; AdsWizz