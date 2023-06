SourceCode™ renforce sa présence mondiale dans le domaine de l'IA grâce à l'achat de Boston Limited

SourceCode, une entreprise affiliée à Cerberus Company, annonce également des nominations au conseil d'administration dans le cadre d'une nouvelle ère d'infrastructure co-conçue basée sur l'IA

NORWOOD, Massachusetts, 28 juin 2023 /PRNewswire/ -- SourceCode, une entreprise pionnière dans le domaine des systèmes informatiques co-conçus, personnalisés et certifiés pour l'infrastructure de nouvelle génération axée sur l'IA, qui englobe le cloud, les centres de données et la périphérie, a annoncé aujourd'hui son intention d'acquérir Boston Limited. Cette société, basée au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, est un fournisseur de premier plan de solutions de serveur et de stockage haute performance. Cette acquisition vise à répondre à la demande croissante dans les domaines des données, des médias, de l'IA et des charges de travail informatiques traditionnelles. SourceCode est une entreprise faisant partie du portefeuille de Cerberus Capital Management, L.P. (« Cerberus »), une société d'investissement alternatif de renommée mondiale. La transaction devrait être finalisée le 30 juin 2023.

Grâce à sa présence sur quatre continents, l'ajout stratégique de Boston Limited permettra la création d'une force mondiale, capable de répondre aux besoins des clients locaux et internationaux avec une gamme complète de solutions pour les dispositifs de centre de données et de cloud.

Arthur Ataie, PDG de SourceCode, a déclaré : « À mesure que le monde se dirige vers une infrastructure intelligente, les entreprises modernes, avec leurs charges de travail spécialisées en plein essor, nécessitent une approche novatrice des solutions informatiques. L'acquisition de Boston Limited nous permet de répondre à la demande de l'industrie en matière de nouveaux partenaires technologiques, offrant des solutions de haute qualité axées sur les besoins des clients et guidées par l'ingénierie. Cela englobe une gamme complète de solutions, allant des dispositifs de périphérie intelligents aux centres de données et à l'informatique en cloud. »

En augmentant sa taille, son champ d'action et sa capacité, SourceCode consolide également sa collaboration avec ses partenaires de confiance de longue date dans les domaines des semi-conducteurs, des fabricants d'appareils d'origine (ODM) et des logiciels. SourceCode pourra ainsi mieux répondre aux besoins de ses clients, grâce à un portefeuille de produits plus large, une chaîne d'approvisionnement plus solide et une portée mondiale.

« C'est avec une grande satisfaction que je constate l'union de deux de nos amis de longue date, formant ainsi un groupe élargi qui pourra bénéficier des systèmes que nous concevons et fabriquons chez Supermicro. Nos installations sont bien connues de SourceCode et de Boston et je pense qu'il s'agit d'une initiative forte qui sera bénéfique pour nous tous et pour l'industrie », a déclaré Charles Liang, fondateur et responsable de la direction de Super Micro Computer Inc.

Les fondateurs de Boston Limited, Manoj Nayee et Dev Tyagi, resteront au sein de la nouvelle société.

« Cela ressemble à un retour aux sources », a déclaré Manoj Nayee, directeur général et cofondateur de Boston Limited. « Boston et SourceCode ont toutes deux été fondées en 1992 et partagent un fier héritage, une culture axée sur le client et une excellente réputation auprès d'organisations de premier plan sur quatre continents. À mesure que nous étendons notre service à une clientèle de plus en plus internationale, en proposant un éventail plus large de solutions personnalisées, il est temps de joindre nos forces à celles de SourceCode. Nous abordons cette nouvelle phase avec une stratégie claire, un soutien inébranlable et un engagement à long terme pour travailler en étroite collaboration avec les équipes de direction de SourceCode et Cerberus Capital Management, afin de favoriser une croissance accélérée. »

SourceCode intensifiera encore davantage son engagement dans la fourniture de solutions informatiques co-conçues et personnalisées, en mettant l'accent sur les besoins émergents tels que l'intelligence artificielle générative, le calcul intelligent en périphérie et le calcul à haute performance. L'entreprise offrira des solutions qui couvrent un large éventail, allant des appareils en périphérie jusqu'aux centres de données et aux systèmes à grande échelle.

Michael Sanford, responsable mondial du capital-investissement chez Cerberus, a ajouté : « SourceCode joue un rôle essentiel dans l'établissement d'infrastructures technologiques d'une importance capitale, un domaine qui est particulièrement privilégié par Cerberus. Ce rapprochement donne naissance à un leader mondial au service de partenaires issus de secteurs verticaux et d'organisations gouvernementales. » Cerberus a acquis SourceCode en 2021.

Nouveaux membres du conseil d'administration

SourceCode a également annoncé la nomination de deux personnalités du secteur au sein de son conseil d'administration : Alain Andreolli, ancien président et vice-président exécutif du groupe Hybrid IT chez HPE, et Peter Ungaro, ancien PDG du leader des supercalculateurs Cray, puis vice-président senior/directeur général de HPC & MCS chez HPE.

Shaygan Kheradpir, président du conseil d'administration de SourceCode et responsable de l'équipe Technologie-Télécom chez Cerberus, a commenté l'événement : « Grâce à nos investissements dans les technologies de pointe, nous avons une vision claire d'une nouvelle ère de compétitivité mondiale et des chaînes d'approvisionnement. Nous sommes résolus à développer des applications d'IA hautement personnalisées pour les entreprises et les particuliers, offrant des expériences immersives via des réseaux 5G d'une puissance industrielle. En plus de cette acquisition, je suis ravi d'accueillir au sein de notre conseil d'administration Alain et Peter, deux leaders de l'industrie mondialement reconnus. Ces nominations, ainsi que notre association avec l'équipe talentueuse de Boston Limited, placent SourceCode dans une position exceptionnellement favorable pour l'avenir. »

Alain F. Andreoli est un PDG mondial, membre du conseil d'administration, investisseur et visionnaire géopolitique chez Earth our Country, qu'il a fondé en 2019. Il a passé près de huit ans chez HPE, plus récemment en tant que président/responsable de la direction du groupe Hybrid IT, une activité principale de 16 milliards de dollars de P&L de HPE comprenant le cloud hybride, le calcul, le stockage, la mise en réseau, le HPC et les logiciels. Il a été président-directeur général de Hubwoo, une société cotée sur Euronext, et président des opérations européennes de Sun Microsystems. M. Andreoli a également été président et directeur général de X-IO Technologies, et président et directeur de l'exploitation de NTT Japan/Verio.

Peter Ungaro est un cadre mondialement reconnu, figurant parmi les « 40 under 40 » du Corporate Leader Magazine en 2008, et PDG de l'année en 2006 pour le Seattle Business Monthly. Il était dernièrement vice-président senior/directeur général de HPC & MCS chez HPE, un domaine clé de la croissance de l'entreprise. Auparavant, il a été président et directeur général de Cray. Avant de rejoindre Cray en 2003, M. Ungaro a été vice-président des ventes mondiales de Deep Computing chez IBM, où il a dirigé les ventes mondiales de tous les serveurs et produits de stockage IBM pour le calcul à haute performance, les sciences de la vie, les médias numériques et les marchés de l'intelligence économique.

À propos de SourceCode

Fondé en 1992, SourceCode est un fournisseur mondial de systèmes informatiques co-conçus, personnalisés et certifiés pour la prochaine génération d'infrastructures intelligentes. Les appareils de périphérie, les ordinateurs de bureau, les serveurs, le stockage, les clusters et les architectures de référence de l'entreprise sont disponibles via sa plateforme de commerce électronique de pointe et son modèle d'engagement centré sur le client et dirigé par l'ingénierie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.SourceCode.com .

À propos de Boston Limited

Fort de ses 30 ans d'expérience, Boston Limited est reconnu comme un acteur majeur dans les domaines des serveurs, du stockage et des solutions technologiques. La société s'est distinguée en étant parmi les premiers à adopter un large éventail de partenaires technologiques mondiaux, ce qui en fait l'un des principaux fournisseurs mondiaux de la technologie de demain. Avec des bureaux au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Australie, Boston fournit des services de conseil et de formation en apprentissage automatique, en IA, en sécurité et en stockage, dans plusieurs secteurs différents. Consultez le site : www.boston.co.uk

À propos de Cerberus

Fondé en 1992, Cerberus est un leader mondial de l'investissement alternatif avec environ 60 milliards de dollars d'actifs sous gestion à travers des stratégies complémentaires de crédit, de capital-investissement et d'immobilier. Nous investissons à travers la structure du capital là où nous pensons que nos plateformes d'investissement intégrées et nos capacités opérationnelles exclusives créent un avantage pour améliorer la performance et générer de la valeur à long terme. Nos équipes permanentes ont l'habitude de travailler en collaboration sur des classes d'actifs, des secteurs et des zones géographiques afin d'obtenir des rendements ajustés au risque élevés pour nos investisseurs. Pour plus d'informations sur nos collaborateurs et nos plateformes, rendez-vous sur le site www.cerberus.com .

