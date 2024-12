Soutenu par Manuvie, Serverfarm augmente sa facilité de crédit dirigée par TD Securities à 1,637 milliard de dollars pour fournir une capacité critique aux locataires hyper-échelle.

La demande mondiale de capacité de colocation hyper-échelle de haute qualité pour les déploiements de cloud et d'IA continue de s'accélérer sur le marché nord-américain, qui est considérablement limité à court terme en matière de grandes capacités pour répondre aux besoins d'un site complet. Avec un portefeuille de terrains sécurisés, des engagements en matière de chaîne d'approvisionnement et des équipes de conception, de construction et d'exploitation primées, la plate-forme Serverfarm est idéalement positionnée en tant que partenaire de confiance pour répondre à ces demandes avec rapidité et à grande échelle.

« Suite à notre récente annonce de plus de 500 MW à Houston, nous sommes ravis d'avoir accès à des capitaux supplémentaires pour soutenir les solides antécédents de Serverfarm en matière de fourniture de capacité à court terme à des clients clés », a déclaré Avner Papouchado, PDG de Serverfarm. « L'accélération rapide de la demande en matière de cloud et d'IA, ainsi que les engagements importants à long terme des clients hyper-échelle, stimulent la croissance de l'ensemble du portefeuille Serverfarm. »

« Nous sommes reconnaissants à nos partenaires financiers et nous nous réjouissons de continuer à renforcer les relations stratégiques à long terme que nous entretenons avec eux », a déclaré Recep Kendircioglu, responsable mondial des infrastructures, Gestion de placements Manuvie. « Le vif intérêt que nous avons reçu de la part de la communauté des prêteurs témoigne de la force de la plateforme Serverfarm et du potentiel de croissance considérable de l'entreprise. »

Cette augmentation a permis d'ajouter sept nouveaux prêteurs au syndicat bancaire, qui en compte désormais 19.

À propos du Serverfarm

Serverfarm est une plateforme de centres de données multirégionale bien établie qui fournit des solutions de centres de données à des clients clés dans les domaines de l'hyperscale, du webscale, de la technologie et des réseaux. Ces solutions pour centres de données comprennent la colocation,la conception de centres de données et la gestion des infrastructures informatiques, par le biais de la technologie propriétaire de Serverfarm InCommand DMaaS. Pour plus d'informations, veuillez le site serverfarmllc.com.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Faisant partie de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie offre des services de placement, des conseils financiers et des services de retraite à 19 millions de particuliers, d'institutions et de participants à des régimes de retraite dans le monde entier. Notre mission est de faciliter les décisions et d'améliorer la vie des gens en leur donnant les moyens d'investir aujourd'hui pour un avenir meilleur. En tant que partenaire engagé de nos clients et gestionnaire responsable du capital des investisseurs, nous offrons un héritage en matière de gestion des risques, une expertise approfondie sur les marchés publics et privés, et des services complets en matière de plans de retraite. Nous cherchons à obtenir de meilleurs résultats en matière d'investissement et d'impact et à aider les gens à épargner et à investir en toute confiance pour un avenir financier plus sûr. Toutes les offres ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site manulifeim.com.

