Soutěž Apps UP se vrací a nabízí výhry v celkové hodnotě přes 1 milion dolarů

ŠEN-ČEN, Čína, 24. června 2022 /PRNewswire/ -- Společnost HUAWEI Developers vyzývá vývojáře z celého světa, aby prokázali své schopnosti v soutěži Huawei Global App Innovation Contest (Apps UP) 2022, která byla zahájena 24. června 2022. Zaregistrovat se do soutěže lze nyní po celém světě. Letošní ročník se nese v duchu hesla „Together We Innovate" (Společně inovujeme) a pořadatelé soutěže na něj stejně jako v předchozích ročnících vyčlenili lákavé ceny v celkové hodnotě přes 1 milion USD. Ty jsou motivací pro přihlášky, které by spotřebitelům měly nabízet přístupný, digitální a inovativní zážitek.