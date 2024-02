South Mill Champs und Grupo APAL gründen strategisches Joint Venture zur Ausweitung der Pilzproduktion in Mexiko

KENNETT SQUARE, Pa., 29. Februar 2024 /PRNewswire/ -- South Mill Champs, ein führender nordamerikanischer Züchter und Lieferant von frischen Pilzen und funktionellen Pilznahrungsmitteln, gab bekannt, dass es eine grenzüberschreitende Partnerschaft mit Grupo APAL eingegangen ist, um ein 50/50-Joint-Venture in Mexiko zu gründen, Royal Champs S. de R.L. de C.V.

Royal Champs wird an mehreren Standorten in Mexiko Kompostierungs- und Pilzzuchtanlagen errichten und betreiben, die in erster Linie für den Import und die Einbeziehung in die umfangreiche Lieferkette von South Mill Champs in den Vereinigten Staaten und Kanada bestimmt sind.

Mike Pia Jr., Vizepräsident des Bereichs Business Growth bei South Mill Champs, kommentierte: „Diese Expansion ist ein strategischer Schritt nach vorn in unserem Bestreben, täglich die frischesten und hochwertigsten Pilze von Küste zu Küste zu liefern. Die Partnerschaft mit Grupo APAL wird es uns ermöglichen, uns auf unser umfassendes Know-how in der Pilzproduktion und im Lieferkettenmanagement zu konzentrieren. Die Expansion in Mexiko, in Kombination mit den Erweiterungen in British Columbia und Pennsylvania in den letzten Jahren, zeigt unser Engagement für die Modernisierung und führende Innovation in der Pilzindustrie in ganz Nordamerika."

Armando Paredes Arroyo, Präsident der Grupo APAL, fügte hinzu: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit South Mill Champs, um die Champignonproduktion in Mexiko auszubauen. Unsere Erfahrung in der Lebensmittelproduktion und -logistik in Mexiko in Verbindung mit der bewährten Führungsrolle von SMC in dieser Branche wird die erfolgreiche Durchführung dieses spannenden Projekts sicherstellen."

Grupo APAL ist die private Investmentgesellschaft von Herrn Paredes Arroyo, einem Milcherzeuger, Lieferanten und Anteilseigner von Alpura, einem Unternehmen für Molkereiprodukte mit Sitz in Mexiko-Stadt.

Royal Champs plant, noch in diesem Jahr den ersten Spatenstich für eine innovative, integrierte Champignonanlage nach niederländischem Vorbild zu setzen, die auf einem 257 Hektar großen Gelände in der Nähe von Queretaro, Mexiko, die Phase 3 der Kompostierung, den Champignonanbau und den Verpackungsbetrieb umfasst.

Informationen zu South Mill Champs:

South Mill Champs ist ein führender vertikal integrierter Züchter und Lieferant von nordamerikanischen Frischpilzen und funktionellen Pilznahrungsmitteln. South Mill Champs mit Hauptsitz in Kennett Square, Pa, und mit Anbau- und Verarbeitungsbetrieben in British Columbia, Manitoba, Pennsylvania und Maryland ist ein führender innovativer, kundenorientierter Anbieter in der Branche. SMC bietet Champignons und andere frische Lebensmittel, Full-Service-Logistik und Kühllagerung an und hat einen guten Ruf für hervorragende Qualität und konstante Lieferung. Das Netzwerk des Unternehmens umfasst hocheffiziente Kühlketten-Vertriebszentren in den Vereinigten Staaten, darunter Atlanta, Dallas, Houston, Indianapolis, Los Angeles, Kennett Square, New Orleans, Sacramento und Winter Haven, Florida.

